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В Киргизии пройдут выборы президента

В Киргизии пройдут выборы президента

Досрочные выборы президента и референдум по вопросу о форме правления состоятся 10 января в Киргизии. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

«Досрочные выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, а референдум — при активности граждан свыше 30%», — заявила ТАСС член ЦИК Гульнар Джурабаева.

По ее словам, победу в первом туре может одержать кандидат, за которого проголосуют более половины пришедших на участки избирателей. Второй тур будет назначен в случае, если ни один из претендентов не наберет больше 50% голосов.

«На подведение итогов выборов отводится 20 дней, но в случае с досрочными срок сокращается на четверть, то есть у Центризбиркома на это будет 15 дней. Итоги референдума необходимо подвести в течение 35 дней», — пояснила член ЦИК.

Что касается плебисцита, то в бюллетени внесены три пункта: «за президентскую» форму правления, «за парламентскую» и «против всех». В настоящее время в Киргизии существует президентско-парламентская форма.

«Референдум был назначен несколько поспешно, но он консультативный. Речь не идет о проекте конституции, который действительно требовал бы широкого разъяснения. Поскольку возникла острая дискуссия в обществе о формах правления, я думаю, очень позитивно, что будет такой опрос общественного мнения, каковым, по сути, является любой референдум, и это будет взято и учтено при дальнейших дискуссиях о путях развития Кыргызстана», — сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. По ее словам, с учетом позиции, которую большинство граждан выразят на референдуме, будет продолжена общественно-политическая дискуссия в рамках проведения конституционной реформы.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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