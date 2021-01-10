Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В МЧС сообщили о росте числа погибших при пожарах в больницах в 2020 году

В МЧС сообщили о росте числа погибших при пожарах в больницах в 2020 году

В МЧС сообщили о росте числа погибших при пожарах в больницах в 2020 году

Число пожаров в российских больницах в 2020 году сократилось на 13 процентов по сравнению с 2019-м, при этом количество погибших возросло, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Об этом сообщает 10 января ТАСС.

«В России по итогам года на 13% сократилось число пожаров в больницах, но количество погибших увеличилось на 29 человек», — рассказал он.

МЧС присвоит пожарные категории всем зданиям в России к августу


Еникеев сообщил, что причинами 50 процентов пожаров в стационарах стал аварийный режим работы электросетей и электрооборудования, в том числе аппаратов ИВЛ. В 30 процентах случаев к пожарам привело неосторожное обращение с огнем. Причиной восьми процентов возгораний стали поджоги.

Ранее Еникеев заявил, что после перехода на риск-ориентированный подход МЧС присвоит к 1 августа каждому объекту одну из шести индивидуальных категорий пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Британии рекорд по числу умерших от коронавируса с начала пандемии
В Британии рекорд по числу умерших от коронавируса с начала пандемии
В США арестованы предполагаемые участники штурма Капитолия
В США арестованы предполагаемые участники штурма Капитолия
Как привести себя в форму после праздников: любимые детоксы звезд
Как привести себя в форму после праздников: любимые детоксы звезд
Большинство ПЦР-тестов на COVID-19 в Украине оказались российскими
Большинство ПЦР-тестов на COVID-19 в Украине оказались российскими
5 законов Вселенной, о которых важно помнить в 2021 году
5 законов Вселенной, о которых важно помнить в 2021 году
В России за сутки зарегистрировано 22,8 тыс. заболевших Covid-19
В России за сутки зарегистрировано 22,8 тыс. заболевших Covid-19
Старый Новый год — 2021: отмечаем в ночь с 13 на 14 января
Старый Новый год — 2021: отмечаем в ночь с 13 на 14 января
В Тюмени при пожаре погибли 7 постояльцев пансионата для пожилых людей
В Тюмени при пожаре погибли 7 постояльцев пансионата для пожилых людей
Водителей будут по-новому предупреждать о дорожных камерах
Водителей будут по-новому предупреждать о дорожных камерах
Королева Елизавета получила прививку от коронавируса
Королева Елизавета получила прививку от коронавируса
Модная битва: Виктория Шелягова против Ксении Собчак
Модная битва: Виктория Шелягова против Ксении Собчак
В Карабах вернулись более 48 тысяч беженцев: события ночи 10 января
В Карабах вернулись более 48 тысяч беженцев: события ночи 10 января

Топ на сегодня

Иранская армада прошлась по Персидскому заливу: парад с напоминанием США
Иранская армада прошлась по Персидскому заливу: парад с напоминанием
Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Главы спецслужб Азербайджана и Армении обсудили обмен пленными
Главы спецслужб Азербайджана и Армении обсудили обмен пленными
Евросоюз более не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы
Евросоюз более не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли стала мамой во второй раз
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли стала мамой во второй раз

Еще по теме

В МЧС заявили об уменьшении количества пожаров на объектах образования
Застройщиков предлагают обязать устанавливать пожарные датчики
Число погибших в результате пожаров в Калифорнии увеличилось до 31
Количество жертв от природных пожаров в Калифорнии увеличилось до 38