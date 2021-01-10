В МЧС сообщили о росте числа погибших при пожарах в больницах в 2020 году

Лидия Мартынова

Число пожаров в российских больницах в 2020 году сократилось на 13 процентов по сравнению с 2019-м, при этом количество погибших возросло, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Об этом сообщает 10 января ТАСС.

«В России по итогам года на 13% сократилось число пожаров в больницах, но количество погибших увеличилось на 29 человек», — рассказал он.

МЧС присвоит пожарные категории всем зданиям в России к августу

Еникеев сообщил, что причинами 50 процентов пожаров в стационарах стал аварийный режим работы электросетей и электрооборудования, в том числе аппаратов ИВЛ. В 30 процентах случаев к пожарам привело неосторожное обращение с огнем. Причиной восьми процентов возгораний стали поджоги.

Ранее Еникеев заявил, что после перехода на риск-ориентированный подход МЧС присвоит к 1 августа каждому объекту одну из шести индивидуальных категорий пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок.