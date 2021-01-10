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В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева

В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева

За здравие бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева, лишенного сана в декабре, молится Александр Дедюхин — «священник» из раскольнической «новой церкви Украины» (ПЦУ), один из руководителей штаба Петра Порошенко в Полтавской области.

В одном из своих последних постов Кураев посетовал, что у него отобрали дачу под Тверью, и теперь у него нет возможности, как раньше, отдыхать в деревне, гулять по лесу, собирать ягоды и грибы. Кураев сказал, что намерен обжаловать свое лишение сана в церковных судебных инстанциях.

«Теленок может не знать, чем закончатся его бодания с дубом. Но я уже не теленок.Думай не только о себе. Кому-то нужны именно твои колючки». -образно описал Кураев в Facebook свою будущую борьбы с высшими кругами РПЦ.

«Ну дай Боже здоровья Андрею Кураеву и, возможно, дачу в Тверской области тоже. Помолюсь я за протодиакона Андрея Кураева, за его колючки и победу над дубом», — поддержал Дедюхин Кураева в комментариях к его посту. Раскольник Дедюхин, пожелавший в 2019 году всем сторонникам Владимира Зеленского скорой смерти, и в прошлом видный российский церковный просветитель Андрей Кураев — друзья по Facebook.

В 2014 году у Кураева появилось достаточно много почитателей среди сторонников «Евромайдана». Будучи протодиаконом Русской православной церкви, гражданином России, Кураев негативно отзывался о возвращении Крыма в состав России.
«Получив Крым, Россия теряет шансы на свое сращивание с континентальной Украиной и даже просто с ее индустриальным юго-востоком. Конфронтация с Западом означает переход на мобилизационный режим жизни. И в экономике и в идеологии. Право на ложь становится патриотической обязанностью. Своими действиями в Крыму Москва по сути сама пригласила НАТО в Украину. Россия теперь будет вкладывать в Крым много больше средств, чем она платила Украине за аренду Севастополя.УПЦ МП ради своего выживания теперь будет большим католиком, чем папа римский (в смысле будет демонстрировать свою оппозиционность Москве больше, чем Филарет Денисенко)», — писал Кураев в своем ЖЖ весной 2014 года.
В своих постах и интервью Кураев отстаивал право Украины на собственную поместную церковь — чем также импонирует сторонникам «революции достоинства».
«Священники УПЦ МП — чистые прагматики и циники в большинстве своем. Там нет никакой особой любви к патриарху Кириллу и России. Они просто сидят на чемоданах с накопленными деньгами и взвешивают. Они (граждане Украины — ИА Newstes) не против создания поместной национальной церкви, но могут быть антипатии к Филарету и его окружению. Украина должна ставить памятник Владимиру Путину как отцу украинской нации. Потому что в качестве реакции на его проект „Русской весны“ произошла консолидация Украины вокруг идеологии, которую ранее разделяла только Западная Украина. Теперь эта идеология стала общенациональной», — сказал Кураев в своем интервью «Русской весне» в 2019 году.

В том же интервью Кураев обвинил Московскую патриархию в том, что та способствовала дарованию Константинополем томоса раскольнической ПЦУ:
«Сама по себе мысль об украинской автокефалии не есть некая ересь. Если право на автокефалию имеют другие народы, то чем украинский хуже их? сИ если эта идея не уходит, а лишь множит число своих сторонников на Украине, то, может, пора перейти от анафемы к конструктивному обсуждению? Поэтому уже несколько лет я предлагал: надо опередить Константинополь (в плане дарования автокефалии Украинской церкви — ИА Newstes)».

Епархиальный церковный суд Москвы лишил Кураева сана за пост в ЖЖ про умершего в апреле 2020 года от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, настоятеля московского Богоявленского (Елоховского) кафедрального собора. Пост Кураева в епархии сочли оскорблением памяти умершего. Церковный суд свое решение вынес заочно — Кураев на заседания суда демонстративно не являлся. После утверждения решения суда патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Андрей Кураев будет окончательно извержен из сана протодиакона.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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