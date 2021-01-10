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В России начал действовать штраф за проезд «зайцем» по платным дорогам

В России начал действовать штраф за проезд «зайцем» по платным дорогам

Закон о введении штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам вступает в силу 10 января. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 декабря прошлого года.

Поправки внесены в КоАП. Согласно закону,  неоплата проезда по платным автодорогам или участкам дорог обойдётся владельцу машины  или водителю автомобиля иностранного перевозчика в 1,5 тысячи рублей. Водители  грузовиков и автобусов за такое правонарушение заплатят  5 тысяч рублей.

Водителей длинномерных фур хотят освободить от части штрафов


При этом нарушителя могут освободить от ответственности. Это возможно в том случае, если проезд по платной дороге всё же будет оплачен в срок не позднее 20 дней после вынесения постановления о правонарушении.

Документ направлен на внедрение в России системы free flow, которая позволит убрать на платных трассах рамки для оплаты проезда.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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По материалам: pnp.ru

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