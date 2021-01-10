В России пересмотрели перечень подлежащих обязательному контролю финансовых операций

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Перечень операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу в Российской Федерации, уточнили. Обновлённый документ вступает в силу 10 января.

Поправки были внесены в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Теперь обмен между юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также перевод денежных средств за границу и из-за границы на счёт, открытый на анонимного владельца не подлежат обязательному контролю, если речь идёт об операциях с денежными средствами и движимым имуществом.

Помимо этого, из перечня исключают получение имущества по договору финансовой аренды, или лизинга, и переводы денежных средств некредитными организациями по поручению клиента. В новом законе также уточняется, что обязательному контролю подлежат любые операции по снятию со счёта или зачислению на счёт юрлица наличных денежных средств в сумме 600 тысяч рублей и выше.

Законы, вступающие в силу с 10 января

Отметим, что до недавнего времени контролировались только те операции, которые не связаны с хозяйственной деятельностью юрлица. Дополнительное внимание профильные структуру будут также уделять зачислению денежных средств на счёт или списание со счёта иностранной структуры без образования юрлица. Сейчас это требование действует только в отношении юрлица. Согласно закону, контролировать также следует выплату юрлицу страхового возмещения или получение от него страховой премии.

Обязательный контроль распространится и на передачу или выплату выигрыша от участия в азартной игре или лотерее физическому лицу, на операции с наличными и безналичными денежными средствами по сделкам с недвижимостью. А лимит суммы, на которую могут совершаться операции по зачислениям денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке исполнителям поставок продукции по государственному оборонному заказу, уменьшится с 50 млн до 10 млн руб.

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