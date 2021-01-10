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В России вырастет экспортная пошлина на подсолнечник и рапс

В России вырастет экспортная пошлина на подсолнечник и рапс

Тема: Какие законы вступают в силу


Размер пошлины на экспорт семян подсолнечника из России в 2021 году будет увеличен. Такая мера позволит сдержать цены на внутреннем рынке страны. Соответствующие законодательные изменения вступают в силу 10 января.

Пошлины на экспорт из России семян подсолнечника и рапса с января 2021 года вырастут до 30 процентов. Такое постановление Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал в декабре 2020 года. Мера экономического сдерживания будет действовать вплоть до 30 июня 2021 года.

Отметим, что до этого ставка вывозной пошлины для семян рапса составляла 6,5 процента от таможенной стоимости, но не менее 11,4 евро за тонну. А для семян подсолнечника — 6,5 процента, но не менее 9,75 евро за тонну.

Законы, вступающие в силу с 10 января


Добавим также, что по подсчётам Минэкономразвития, урожай семян подсолнечника в России составил 13,6 миллиона тонн против 14,8 миллиона тонн в 2019 году. Снижение урожая, отметили в ведомстве, привело к существенному росту цен на данную культуру в мире, а также на внутреннем рынке. Введение же экспортной пошлины станет одной из мер по сдерживанию цен, которая позволит сохранить сырьё на внутреннем рынке.

После введения повышенной экспортной пошлины на семена подсолнечника и рапса, её нижняя планка установится на уровне 165 евро за одну тонну. Такое решение снизит объёмы экспорта и сдержит рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки. К тому же, это позволит переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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