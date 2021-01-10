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В России за сутки зарегистрировано 22,8 тыс. заболевших Covid-19

В России за сутки зарегистрировано 22,8 тыс. заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки, 9 января, выявлен 22 851 новый случай коронавируса, скончались 456 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб.

«За последние сутки в России выявлен 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов», — говорится в сообщении.

Выздоровевших на этот раз оказалось больше, чем заболевших — 24 080 человек.

Лидерами по числу заразившихся остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

За все время пандемии в России выявлено 3 401 954 инфицированных, из них 2 778 889 человек выздоровели, 61 837 скончались.

Напомним, в конце декабря на пике заболеваемости суточный прирост достигал почти 30 тыс. Сейчас ситуация потихоньку стабилизируется.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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