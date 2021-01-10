В США арестованы предполагаемые участники штурма Капитолия

Анастасия Иванова

Трем мужчинам, предположительно участвовавшим в штурме Капитолия в среду, 6 января, предъявлены обвинения. Их взяли под стражу, сообщает Минюст США.

По данным ведомства, Джейкобу Энтони Чансли из Аризоны предъявлено обвинение в умышленном проникновении или пребывании в каком-либо закрытом здании или на территории без законных оснований, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

Фото Чансли обошло множество СМИ — по данным американских властей, именно он вошел в здание Капитолия по пояс голый, в рогах, головном уборе из медвежьей шкуры, с красно-бело-синей краской на лице. В руках у него было копье с американским флагом, привязанным чуть ниже лезвия.

Второго арестованного зовут Адам Джонсон, он из Флориды. Его также обвинили в умышленном проникновении или пребывании в каком-либо закрытом здании или на территории без законных оснований. Кроме того, 36-летнему Джонсону вменяют кражу госимущества и нарушение общественного порядка на территории Капитолия.

Именно Джонсон, по данным следствия, изображен на другой известной фотографии — где он несет кафедру спикера Палаты представителей.

А третий арестованный, как утверждают американские власти, транслировал на свою страницу в Facebook видео о том, как он присоединяется к толпе и поощряет ее незаконный вход в Капитолий США. Этого человека зовут Деррик Эванс, ему 35 лет, он из Западной Вирджинии.

Дела о штурме Капитолия расследуют прокуратура, ФБР и полиция Капитолия.

Напомним, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным полиции, в результате протестов погибли пять человек.