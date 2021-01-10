В Тюмени при пожаре погибли 7 постояльцев пансионата для пожилых людей

Алексей Вольцев

В Тюмени накануне, 9 января, после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин. Хозяйка пансионата задержана, сообщает Следственный комитет.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области в связи с пожаром, при котором погибли люди, расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Пока задержана только хозяйка пансионата. Однако следователи должны вскоре также дать оценку действиям или бездействию контролирующих органов.

Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина пожара пока не установлена.