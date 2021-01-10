В Западном военном округе сообщили о начале тренировок к Параду Победы

Влада Некрасова

Первые тренировки по строевой подготовке начались среди военнослужащих, которых задействуют в Параде Победы 9 мая в Москве и других городах, заявили в Западном военном округе. Об этом сообщает 10 января «Интерфакс».

Как отметили в пресс-службе ЗВО, в настоящее время необходимые тренировки проходят на плацу воинских частей и соединений. В частности, отрабатываются одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов.

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Уточняется, что свыше 5 тысяч военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО будут задействованы в тренировках к участию в парадах и торжественных шествиях 9 мая в Москве, а также в Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

В 2020 году Парад Победы прошёл в Москве 24 июня. Его перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции. На мероприятии присутствовали в том числе президенты Белоруссии, Узбекистана, Сербии, Казахстана и Молдавии.