Водителей будут по-новому предупреждать о дорожных камерах

Вадим Карасев

Новый знак "Фотовидеофиксация" появится на российских дорогах с 1 марта 2021 года. Он заменит действующие сейчас черно-белые информационные таблички.

Как объясняется в постановлении правительства, утвержденном 31 декабря, знак будет обозначать "места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения".



За пределами населенных пунктов новые знаки будут устанавливать за 150–300 метров до начала зоны контроля нарушений, в населенных пунктах — только на въезде. Таким образом, в крупных городах могут пропасть предупреждающие таблички перед каждой дорожной камерой, а о фотовидеофиксации в населенном пункте их будет оповещать лишь знак на въезде.

Как писал Ruposters, МВД с 1 марта начнет аннулировать диагностические карты автомобилей, которые не проходили реальный техосмотр.