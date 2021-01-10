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Восточная медицина: точка фэн-фу для омоложения организма и активации энергии

Восточная медицина: точка фэн-фу для омоложения организма и активации энергии

Восточная медицина творит чудеса. Ее основу составляют знания об особых точках нашего организма, таких как фэн-фу. Эксперты рассказали о том, что это за точка и как она поможет вам в омоложении и повышении энергетики.


Ранее мы уже рассказывали о том, как стать активнее и энергичнее при помощи трех простых упражнений на каждый день. Воздействие на точку фэн-фу усилит эффект от этих практик и прекрасно их дополнит, а может и вовсе стать основой для обретения сил.

Что такое точка фэн-фу

Это очень важный энергетический центр нашего организма. Дело в том, что в точке фэн-фу находится центр дыхания и регуляции кровяного давления. Даже с точки зрения стандартной медицины эта точка очень важна.

Чтобы ее найти, вам следует нащупать ямку на затылке. Там есть зона, в которой голова соединяется с шеей. Это одна из самых уязвимых частей тела. Именно она и носит название фэн-фу.

Если наблюдается сбой в работе данной точки, то:


к человеку быстрее приходит старость;
он чувствует себя очень уставшим;
у него появляется тяга к вредным привычкам.

Именно поэтому на данную точку необходимо постоянно воздействовать, чтобы стимулировать ее нормальную и эффективную работу. Восточные мудрецы говорят, что это помогает омолаживать организм, обретать силы, повышать иммунитет и бороться с вредными привычками: курением, алкоголизмом и многими другими.

Как воздействовать на точку фэн-фу

Массировать. Можно просить кого-то помассировать вам эту точку либо сделать это самостоятельно. Делать это необходимо очень осторожно, без сильного надавливания. Нужно массировать фэн-фу круговыми движениями или водить пальцами по прямой линии. Что касается времени воздействия, то тут нет определенных правил. Кому-то достаточно пары минут вечером перед сном, а кому-то нужно массировать ее подольше и несколько раз в день. Нужно пробовать, пока вы не почувствуете прилив сил и позитивной энергии. Очень полезно после массажа медитировать и проводить другие духовные практики.

Прикладывать лед. Это можно делать каждый день, но осторожно. Держите лед недолго и не терпите холод. Как только вы почувствуете сильный дискомфорт, нужно обязательно остановиться. Такая процедура омолаживает организм и снимает стресс после тяжелого трудового дня. Рекомендуется проводить ее как вечером, так и утром. Идеальное время для удержания льда на точке фэн-фу — 30 секунд.

Воздействие на точку фэн-фу также помогает при борьбе с симптомами болезней. Если у вас температура и болит голова, можно воздействовать на эту точку, чтобы устранить неприятные ощущения. Помните об этой точке и старайтесь массировать ее почаще.

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По материалам: dailyhoro.ru

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