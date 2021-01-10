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Жителям Омска отключили отопление в 15-градусный мороз для профилактики

Жителям Омска отключили отопление в 15-градусный мороз для профилактики

В Омске 9 января отключили отопление в 52 жилых домах для профилактики, пишет издание "Омск-информ". Горожане остались без отопления в 15-градусный мороз, а чиновники причиной отключения назвали профилактические работы.

"В связи с повышением температуры окружающего воздуха до -15 градусов Цельсия муниципальное предприятие „Тепловая компания“ проводит профилактические работы на участках теплосетей, наиболее подверженных повреждению при подаче высокого давления от теплоносителя. Это именно намеренное отключение, чтобы не допустить аварий на этих домах при новых морозах. Данные виды работ нельзя выполнять при низких температурах", — заявили в департаменте городского хозяйства Омска.

Тепло отсутствовало в домах на улицах Малиновского, 20 лет РККА, 5-я Кордная, 16-й Военный городок. Отопление в квартиры вернулось в течение дня.

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По материалам: uposters.ru

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