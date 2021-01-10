Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах «Спутника V»

Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах «Спутника V»

Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах «Спутника V»

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять вакцине от коронавируса «Спутник V».

По его словам, Россия c этим препаратом входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ.

Журналист обратил внимание, что «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил 90 процентов. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжелого течения заболевания.

Фазели также отметил сотрудничество России с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса с применением одного из компонентов вакцины «Спутник V» и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

«Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах. — Прим. ред.) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина „Спутник V“ может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», — подчеркнул Фазели.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, ее важные преимущества: безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Восточная медицина: точка фэн-фу для омоложения организма и активации энергии
Восточная медицина: точка фэн-фу для омоложения организма и активации
"Уже "жанилась" на Мальдивах": Собчак высмеяла свадьбу Бузовой и Давы
"Уже "жанилась" на Мальдивах": Собчак высмеяла свадьбу Бузовой и Давы
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах «Спутника V»
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах «Спутника V»
В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева
В «новой церкви Украины» молятся за бывшего протодиакона Кураева
Диетолог назвал опасные продукты при COVID-19
Диетолог назвал опасные продукты при COVID-19
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 января 2021 года
В Киргизии пройдут выборы президента
В Киргизии пройдут выборы президента
Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год
Правительство России установило величину прожиточного минимума
Лунный день сегодня 10 января 2021 года
Лунный день сегодня 10 января 2021 года
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа
Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены
Спасательные работы на месте схода лавины под Норильском завершены
Иранская армада прошлась по Персидскому заливу: парад с напоминанием США
Иранская армада прошлась по Персидскому заливу: парад с напоминанием

Топ на сегодня

Алек Эпштейн: Для Израиля важно сохранить всё, что достигнуто при Трампе
Алек Эпштейн: Для Израиля важно сохранить всё, что достигнуто при
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Ксении Соловьевой
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Ксении Соловьевой
СМИ: американцы не хотят, чтобы Трамп был президентом
СМИ: американцы не хотят, чтобы Трамп был президентом
На месте схода лавины в Норильске обнаружена погибшая
На месте схода лавины в Норильске обнаружена погибшая
Приметы на Крещение: что можно и нельзя делать 19 января 2021 года
Приметы на Крещение: что можно и нельзя делать 19 января 2021 года

Еще по теме

Создатели «Спутник V» предложили AstraZeneca объединить вакцины
Гинцбург: Комбинация «Спутника V» с AstraZeneca защитит минимум на два года
В Бразилии пройдут испытания вакцины «Спутник V»
Песков: Кремль против политизации вопроса создания вакцины от COVID-19