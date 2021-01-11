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18-летняя американка сдала своих родителей, которые участвовали в штурме Капитолия

18-летняя американка сдала своих родителей, которые участвовали в штурме Капитолия

18-летняя Хелена Дюк узнала свою мать Терезу на одном из кадров штурма Капитолия. Она выложила в Twitter видео, где та во время беспорядков в Вашингтоне подралась с чернокожей женщиной-полицейским, сообщает The New York Post.

"Привет, мама, помнишь, как ты сказала мне, что я не должна идти на протесты BLM, потому что они могут стать агрессивными... это ты?", — написала Хелена Дюк в комментарии под роликом.

Чуть позже подросток опубликовала новый пост, где сравнила фотографию своей матери с женщиной на видео и рассказала подписчикам, что Тереза на три дня уезжала из города, объяснив это необходимостью отвезти тетю к врачу. 

А на следующий день моя двоюродная сестра поделилась видео, на котором мать била по лицу полиция после преследования.

Девушка посчитала лицемерным поведение матери, которая ранее выгнала ее из дома за участие в протестах Black Lives Matter.

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По материалам: uposters.ru

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