5 законов Вселенной, которые работают, даже если вы в них не верите

Вадим Карасев

Есть законы Вселенной, которые работают всегда, везде и для всех без исключения. Они актуальны для всех — даже для тех, кто не верит в них, не знает об их существовании или намеренно обходит стороной.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о двенадцати законах, которые не позволяют окружающим людям управлять вами. В совокупности с пятью главными законами Вселенной, описанными далее, они составляют список самых важных законов мироздания. Если вы будете помнить о каждом из них, то станете лучшей версией себя, обретете свободу и удачу.

Закон наполнения

Представьте себе чашку, в которую вы набираете воду. Рано или поздно вода будет выливаться из нее, поэтому для начала ее нужно сделать снова пустой. То же самое происходит и с жизнью каждого человека. Она наполнена событиями, эмоциями.

Чтобы в нашей жизни произошло что-то новое, нужно избавиться от старого. Чтобы появилась дружба или любовь, нужно избавиться от страхов и комплексов, обид и переживаний. Чтобы появилась новая работа или увлечение, нужно исключить какие-то другие дела, чтобы появилось время. То же самое касается и простых вещей. Мы окружаем себя вещами — новыми и старыми. В вашем доме должно быть как можно меньше ненужного хлама.

Закон аналогии

Люди притягивают аналогичных себе людей. Если речь идет о злой личности, то хорошие и добрые люди всегда будут сторониться общения с таким мужчиной или женщиной. Если вы добры и открыты, то с высокой вероятностью в вашем окружении будет очень много приятных людей.

Именно поэтому нужно изменить свое отношение к миру и к людям, чтобы всё вокруг стало более ярким и позитивным. Не нужно унывать, грубить, злиться, таить обиды. Мечтатели общаются с мечтателями, грубияны с грубиянами. Все подобное притягивается, поэтому такой закон еще называют законом подобия.

Закон последовательности

Если вы будете действовать, то начнете получать какие-то бонусы. Невозможно сразу стать успешным человеком или найти работу мечты в одночасье. Иногда для достижения какой-то цели нам нужно достичь сотни маленьких целей. Без этого не получится ничего. Одна цель приводит к следующей и так далее. Это непрерывный процесс, который многие просто не замечают.

Невозможно стать здоровыми и сильными за одну тренировку. Невозможно обрести истинную любовь без ошибок. Не бывает ненужных событий, ошибок, поступков. Всё, что мы делаем ради достижения какой-то цели, обязательно принесет нам какие-то плоды. Не бойтесь совершать ошибки.

Закон влияния

Все влияют на всех. Многие думают, что они никак не влияют на людей вокруг себя, что они абсолютно свободны от влияния окружающих. Это не так, поскольку человечество является единым организмом. Мы связаны с Вселенной, у нас есть общая судьба — как в пределах семьи или рабочего коллектива, так и в пределах страны и планеты.

Когда мы совершаем добрый поступок, это меняет жизни сразу нескольких людей — того, кому мы помогли, а также того, кто был простым наблюдателем. Многие вдохновляются определенными действиями друзей и близких. Своими поступками вы влияете на окружающих, а они на вас. Это происходит всегда и везде, хотите вы того или нет.

Закон баланса

Нет людей, которые только получают что-то от других, но ничего не отдают взамен. Даже самым влиятельным персонам приходится платить за свое положение и силу. Это знание поможет вам понять, что всё хорошее и плохое переплетено. Наше счастье является платой за неудачи и переживания, а переживания и несчастья — платой за большой успех.

Этот закон учит нас жить текущим моментом, не думая о прошлых проблемах. Нельзя думать только о негативе. Нужно устремлять свой взор в будущее и помнить о том, что радости в жизни всегда чуть больше, чем разочарований. Если вы встретили на пути какие-то непредвиденные трудности, знайте, что за горизонтом вас ждут позитивные эмоции.