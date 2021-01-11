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Британский штамм коронавируса обнаружен в России

Британский штамм коронавируса обнаружен в России

Первый случай британского штамма коронавируса выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании. Об этом в воскресенье заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

«У одного человека это был коронавирус нового штамма», — сказала она, комментируя результаты обследования россиян, вернувшихся из Великобритании. Человек, у которого в РФ был выявлен новый штамм коронавируса, чувствует себя хорошо, отметила Попова.

Случай заражения британским штаммом коронавируса был зафиксирован в России еще в конце прошлого года, сейчас человек уже не заразен, заявила Попова.

«Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог. Только у одного человека. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус», — сказала она.

Существующие в России ПЦР-тесты на коронавирус выявляют и британский штамм. Кроме того, зарегистрированные в стране вакцины также защищают от него, сообщила Попова.

«По нашим данным, тест-системы, которые действую в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус. И вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», — сказала она.

При этом Попова отметила, что вирус не стал более опасным, а также не делает течение Covid-19 более тяжелым, однако он стал более заразен.

«То есть один человек может заразить большее количество, чем предыдущий вариант», — пояснила она.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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