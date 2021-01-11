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Центр подготовки космонавтов открылся 61 год назад

Центр подготовки космонавтов открылся 61 год назад

11 января 1960 года по приказу главнокомандующего ВВС СССР Константина Вершинина была организована специальная воинская часть, в которой занимаются подготовкой космонавтов. Центр подготовки расположился в Звёздном городке в Подмосковье.

Начальником Центра назначили полковника медицинской службы Евгения Карпова. К началу марта 1960 года была набрана группа из 20 будущих космонавтов. А 7 марта в первый отряд космонавтов зачислили двенадцать человек, в том числе Юрия Гагарина, Алексея Леонова и Германа Титова. В этой группе было 9 лётчиков ВВС, 6 лётчиков ПВО и 5 лётчиков морской авиации.

День 11 января в истории


Летом 1960 года из них отобрали шесть человек, которые продолжили подготовку к первому полету человека в космос. Все они успешно сдали экзамен, но решено было отправить в первый полет Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 он успешно прошел это испытание. А в 1968 году Центру подготовки космонавтов присвоили его имя.
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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