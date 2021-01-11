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Центробанк временно запретит продажу начинающим инвесторам сложных облигаций

Центробанк временно запретит продажу начинающим инвесторам сложных облигаций

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг запретят предлагать неквалифицированным инвесторам облигации, размер выплат по которым зависит от определенных обстоятельств, пока не заработает инструмент тестирования. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Банк России считает недопустимым продавать гражданам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту. По мнению регулятора, если люди, не понимающие сути продуктов и инструментов, формируют неверные ожидания и несут потери, это может привести к разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка», — говорится в сообщении.

Исключением станут бумаги с ипотечным покрытием, а также облигации с купоном не менее 2/3 ключевой ставки, обязанностью эмитента в любой момент выкупить бумагу у владельца за полную стоимость и кредитным рейтингом выпуска или эмитента не ниже уровня, установленного советом директоров Центробанка.

Центробанк рекомендовал ограничить доступ простых инвесторов к некоторым акциям


Кроме того, профучастникам также запретят предлагать неквалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах.

В конце декабря также сообщалось о намерении Центробанка установить лимит на приобретение цифровых финансовых активов неквалифицированными инвесторами в общем размере не более 600 тыс. рублей в течение года. 

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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