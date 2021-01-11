«Газпром» включил в Европе форсаж

Алексей Вольцев

В начале года экспорт российского газа в Европу мог побить рекордные показатели двухлетней давности. Несмотря на то, что «Газпром» не использует все законтрактованные мощности транзита через Украину, компания много отбирает газа из своих запасов в Европе. Об этом говорят данные европейских платформ ENTSOG, GIE и «Оператора ГТС Украины». На руку «Газпрому» играют холода в Европе, отток СПГ в Азию и привлекательные цены.

За первые десять дней 2021 года среднесуточный экспорт российского трубопроводного газа в Европу без учета Турции составил 410 млн кубометров. Это на 20% больше, чем на начало прошлого года. Самые большие объемы «Газпром» отправляет по «Северному потоку» — 167 млн кубометров. Следом идут Украина (123 млн), Польша (около 98 млн) и европейская ветка «Турецкого потока» (23 млн).

Текущий транзит российского экспорта ниже рекордных показателей 2019 года. Тогда он достигал 490 млн кубометров в сутки. Более того, сейчас «Газпром» не выбирает даже все законтрактованные мощности украинского транзита. Компания поставляет 123 млн в сутки из 152 млн.

Однако «Газпром» много отбирает своего газа из европейских запасов. Так, в канун этого отопительного сезона в компании говорили о том, что накопили в ЕС 9 млрд кубометров. Свое топливо «Газпром» хранит, например, в таких хранилищах, как «Реден», «Йемгум» и «Этцель» в Германии и «Хайдах» в Австрии. А среднесуточный отбор газа из них составляет сейчас около 120 млн кубометров.

Таким образом реальные поставки российского газа европейским потребителям сейчас могут вполне превышать показатели начала 2019 года, достигнув полумиллиарда кубометров в сутки без учета Турции. Хотя и не войдут в статистику текущего экспорта, так как их учли прошлым годом.

На руку «Газпрому» играет сейчас более холодная зима в Европе и отток СПГ в Азию, где спотовые цены на газ достигли $ 800 за тысячу кубометров. По данным GIE, в декабре — начале января импорт СПГ в страны ЕС снизился на 44% и составляет в среднем 18 млн кубометров в сутки.

Кроме того, цены на газ по долгосрочным контрактам «Газпрома» привязаны к цене нефти и более привлекательны, чем на хабах, где они превысили $ 250 за тысячу кубометров. Показателем может быть Испания, которая сильно зависит от СПГ.

«В некоторых районах Испании зафиксированы очень низкие температуры, до -34 градусов по Цельсию. В отличие от многих других стран Европы эта страна в большей степени (свыше 40%) полагается именно на импорт СПГ, а не трубопроводного газа, а связь с другими европейскими рынками газа ограниченная. В результате, если говорить о ценах с поставкой на следующей день, то котировки PVB (испанский хаб) выше TTF (северо-западная Европа) в 2,5 раза!», — написал в Facebook эксперт по энергетике Александр Собко.

Газа на рынке достаточно, поэтому, когда ажиотажный спрос после продолжительных холодов в Азии спадет, конкуренция на европейском рынке усилится и цены пойдут вниз. На бирже TTF газом с поставками во втором квартале торгуют уже по цене около $ 200 за тысячу кубометров.

В этой ситуации поставщиков газа, включая «Газпром», может поддержать более активная закачка в европейские хранилища, которая начинается в апреле—мае. По крайней мере,

за два с половиной месяца отопительного сезона запасы ПХГ стран ЕС сократили свои запасы вдвое больше, чем в прошлом году — почти на 30 млрд кубометров, а суточный отбор достиг почти 1 млрд кубометров.

Метеоролги обещают, что на этой неделе в Европе потеплеет, однако вскоре морозы вернутся на континент, сообщает Bloomberg. По прогнозу Maxar Technologies Inc., эта зима станет третьей по количеству дней, когда необходимо отопление, за последние 40 лет.