Германия усилила охрану Бундестага после штурма Капитолия
Сегодня, 06:20 Анастасия Иванова
Полиция Берлина усилила охрану здания парламента Германии после беспорядков в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild am Sonntag.
По данным газеты, с соответствующим предложением выступил председатель Бундестага Вольфганг Шойбле. В письме к германским депутатам он сообщил, что попросил министерство иностранных дел представить доклад о событиях в Вашингтоне.
Также Шойбле пообещал обсудить с федеральными и земельными властями, какие выводы нужно сделать для обеспечения защиты Бундестага. В берлинской полиции ранее сообщили об усилении мер безопасности на фоне беспорядков в США.
По материалам: gogetnews.info