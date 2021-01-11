Германия усилила охрану Бундестага после штурма Капитолия

Анастасия Иванова

Полиция Берлина усилила охрану здания парламента Германии после беспорядков в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild am Sonntag.По данным газеты, с соответствующим предложением выступил председатель Бундестага Вольфганг Шойбле. В письме к германским депутатам он сообщил, что попросил министерство иностранных дел представить доклад о событиях в Вашингтоне.Также Шойбле пообещал обсудить с федеральными и земельными властями, какие выводы нужно сделать для обеспечения защиты Бундестага. В берлинской полиции ранее сообщили об усилении мер безопасности на фоне беспорядков в США.