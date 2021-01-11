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Германия усилила охрану Бундестага после штурма Капитолия

Германия усилила охрану Бундестага после штурма Капитолия
Полиция Берлина усилила охрану здания парламента Германии после беспорядков в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild am Sonntag.

По данным газеты, с соответствующим предложением выступил председатель Бундестага Вольфганг Шойбле. В письме к германским депутатам он сообщил, что попросил министерство иностранных дел представить доклад о событиях в Вашингтоне.
Также Шойбле пообещал обсудить с федеральными и земельными властями, какие выводы нужно сделать для обеспечения защиты Бундестага. В берлинской полиции ранее сообщили об усилении мер безопасности на фоне беспорядков в США.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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