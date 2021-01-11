Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый выступит на Ukrainian Gaming Week 2021

Влада Некрасова

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый станет спикером Ukrainian Gaming Week 2021, которая пройдет 24-25 февраля. Организатор ивента – компания Smile-Expo.Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей – это ключевой орган на гемблинг-рынке Украины. Он обеспечивает контроль над деятельностью по организации и проведению азартных игр. Государственная структура была создана Кабинетом министров для того, чтобы обеспечивать прозрачное взаимодействие между бизнесом и контролирующими органами.Регулятор следит за запуском игорного бизнеса, его легализацией, занимается лицензированием участников рынка и мониторингом их работы. Главная миссия комиссии – создание системы, которая упростит условия работы в игорной и лотерейной сфере.В полномочия коллегиального органа в том числе входят:• разработка лицензионных условий ведения игорного бизнеса;• выдача и аннулирование лицензий;• установление требований к государственной системе онлайн-мониторинга и ее администрирование;• рассмотрение жалоб гемблеров и других лиц на действия игорных операторов;• внесение в государственные органы власти предложений, касающихся законопроектов и других нормативно-правовых документов в сфере азартных игр;• создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в гемблинг-сферу и т. д.Иван был назначен на пост главы комиссии в октябре 2020 года. До этого он занимал должность секретаря Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. Также он обладает опытом работы в сфере менеджмента, финансов и международных отношений. Имеет статус ветерана АТО.24 февраля своим выступлением Иван откроет конференцию UGW 2021, которая объединит на одной площадке законодателей, членов профильных ассоциаций, украинских и зарубежных гемблинг-экспертов.Борис Баум в подкасте «Инсайдер UGW»Почетным гостем Ukrainian Gaming Week 2021 станет внештатный советник заместителя руководителя Офиса президента Украины и одна из ключевых фигур в игорной индустрии – Борис Баум. В декабре 2020-го его утвердили в должности первого заместителя главы Консультационного-экспертного совета, который будет работать при Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.Борис стал участником подкаста «Инсайдер UGW», организатором которого выступает Smile-Expo, а ведущим – бренд-амбассадор Ukrainian Gaming Week 2021 Лаврентий Губин.В рамках видеоинтервью Борис рассказал, какие специалисты будут входить в состав Консультационно-экспертного совета игорного регулятора и уточнил, какой деятельностью эта структура будет заниматься. Он уточнил, какие правила налогообложения выигрышей в гемблинг-заведениях считает наиболее приемлемыми, а также ответил на другие вопросы.Полный выпуск подкаста «Инсайдер UGW» с участием Бориса Баума смотрите в выпуске.О Ukrainian Gaming Week 2021Масштабная отраслевая выставка Ukrainian Gaming Week 2021 пройдет 24-25 февраля в киевском МВЦ. На мероприятии свои продукты и услуги представят лидеры мирового рынка азартных игр.Организатор мероприятияСобытие организует международная компания Smile-Expo, которая на протяжении 14 лет проводит по всему миру отраслевые мероприятия на тему инноваций.В первый день ивента состоится конференция, на которой ведущие эксперты расскажут о тонкостях регулирования игорной деятельности, проанализируют основные положения законодательства, а также обсудят перспективы развития гемблинг-отрасли и рассмотрят другие актуальные темы.Программа и регистрация – ugw.com.ua.