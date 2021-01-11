Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый выступит на Ukrainian Gaming Week 2021

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый выступит на Ukrainian Gaming Week 2021

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый выступит на Ukrainian Gaming Week 2021
Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый станет спикером Ukrainian Gaming Week 2021, которая пройдет 24-25 февраля. Организатор ивента – компания Smile-Expo.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей – это ключевой орган на гемблинг-рынке Украины. Он обеспечивает контроль над деятельностью по организации и проведению азартных игр. Государственная структура была создана Кабинетом министров для того, чтобы обеспечивать прозрачное взаимодействие между бизнесом и контролирующими органами.
Регулятор следит за запуском игорного бизнеса, его легализацией, занимается лицензированием участников рынка и мониторингом их работы. Главная миссия комиссии – создание системы, которая упростит условия работы в игорной и лотерейной сфере.
В полномочия коллегиального органа в том числе входят:
• разработка лицензионных условий ведения игорного бизнеса;

• выдача и аннулирование лицензий;

• установление требований к государственной системе онлайн-мониторинга и ее администрирование;

• рассмотрение жалоб гемблеров и других лиц на действия игорных операторов;

• внесение в государственные органы власти предложений, касающихся законопроектов и других нормативно-правовых документов в сфере азартных игр;

• создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в гемблинг-сферу и т. д.

Иван был назначен на пост главы комиссии в октябре 2020 года. До этого он занимал должность секретаря Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. Также он обладает опытом работы в сфере менеджмента, финансов и международных отношений. Имеет статус ветерана АТО.
24 февраля своим выступлением Иван откроет конференцию UGW 2021, которая объединит на одной площадке законодателей, членов профильных ассоциаций, украинских и зарубежных гемблинг-экспертов.
Борис Баум в подкасте «Инсайдер UGW»

Почетным гостем Ukrainian Gaming Week 2021 станет внештатный советник заместителя руководителя Офиса президента Украины и одна из ключевых фигур в игорной индустрии – Борис Баум. В декабре 2020-го его утвердили в должности первого заместителя главы Консультационного-экспертного совета, который будет работать при Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Борис стал участником подкаста «Инсайдер UGW», организатором которого выступает Smile-Expo, а ведущим – бренд-амбассадор Ukrainian Gaming Week 2021 Лаврентий Губин.
В рамках видеоинтервью Борис рассказал, какие специалисты будут входить в состав Консультационно-экспертного совета игорного регулятора и уточнил, какой деятельностью эта структура будет заниматься. Он уточнил, какие правила налогообложения выигрышей в гемблинг-заведениях считает наиболее приемлемыми, а также ответил на другие вопросы.
Полный выпуск подкаста «Инсайдер UGW» с участием Бориса Баума смотрите в выпуске.
О Ukrainian Gaming Week 2021

Масштабная отраслевая выставка Ukrainian Gaming Week 2021 пройдет 24-25 февраля в киевском МВЦ. На мероприятии свои продукты и услуги представят лидеры мирового рынка азартных игр.
Организатор мероприятия
Событие организует международная компания Smile-Expo, которая на протяжении 14 лет проводит по всему миру отраслевые мероприятия на тему инноваций.
В первый день ивента состоится конференция, на которой ведущие эксперты расскажут о тонкостях регулирования игорной деятельности, проанализируют основные положения законодательства, а также обсудят перспективы развития гемблинг-отрасли и рассмотрят другие актуальные темы.

Чтобы оставаться в курсе всех обновлений программы UGW 2021, следите за новостями на официальном сайте и подписывайтесь на Telegram-чат для онлайн-нетворкинга.

Программа и регистрация – ugw.com.ua.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Правящая партия Казахстана сохранила большинство в новом парламенте
Правящая партия Казахстана сохранила большинство в новом парламенте
Неуважение к собственному языку — эксперт о переименовании Литвой Грузии
Неуважение к собственному языку — эксперт о переименовании Литвой
Морозы остановили экспорт казахской нефти через Россию
Морозы остановили экспорт казахской нефти через Россию
Более 4 тысяч ребят занимались в астраханском «Кванториуме» в 2020 году
Более 4 тысяч ребят занимались в астраханском «Кванториуме» в 2020
В Волгоградской области подвели итоги добровольческого проекта «Сессия здоровья»
В Волгоградской области подвели итоги добровольческого проекта
Эксперты «Сириуса» разберут со школьниками задания ВсОШ по литературе
Эксперты «Сириуса» разберут со школьниками задания ВсОШ по литературе
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в "Холостяке", но она это отрицает
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в
Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый выступит на Ukrainian Gaming Week 2021
Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый
Кобахидзе сменит Иванишвили на посту лидера «Грузинской мечты»
Кобахидзе сменит Иванишвили на посту лидера «Грузинской мечты»
Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми путешествует по Африке
Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми
В «Артеке» прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева»
В «Артеке» прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева»
«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе полугодие
«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе

Топ на сегодня

Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января
Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января
В ЛНР сообщили о нарушении перемирия Украиной
В ЛНР сообщили о нарушении перемирия Украиной
Вакцину «Спутник V» получили более 1,5 млн человек
Вакцину «Спутник V» получили более 1,5 млн человек
Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 63%
Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 63%
Германия усилила охрану Бундестага после штурма Капитолия
Германия усилила охрану Бундестага после штурма Капитолия

Еще по теме

Законопроект № 2285-д принят. Об открывающихся возможностях расскажут на игорной выставке Ukrainian Gaming Week 2020
В Украине начала работать комиссия по регулированию азартных игр
Не пропустите! Масштабный игорный ивент Ukrainian Gaming Week переносится на 24-25 февраля 2021 года
Ukrainian Gaming Week 2020: о переносе выставки на 26-27 ноября и мерах безопасности на мероприятии