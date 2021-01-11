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Глава МИД Эстонии отверг идею референдума о присоединении к России

Глава МИД Эстонии отверг идею референдума о присоединении к России

Предложение ряда оппозиционных депутатов о том, чтобы вынести на обсуждение на референдуме вопрос о присоединении Эстонии к России, дискредитирует прибалтийскую республику. Такое заявление сделал глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу. Он выразил уверенность, что такое предложение «не было случайным», оно сделано, чтобы «дискредитировать Эстонскую Республику и, следовательно, правительство на международном уровне с целью достижения внутриполитического успеха», передает РИА «Новости».

Рейнсалу отметил, что есть и другие предложения оппозиции, которые являются крайне чувствительными для эстонского общества: референдумы о выходе Эстонии из НАТО, восстановлении СССР, вхождении в сферу влияния России, запрете обучения на эстонском языке в Эстонии. Рейнсалу заявил о «систематической информационной операции по дискредитации государства по наиболее чувствительным вопросам с точки зрения политики безопасности».

С осуждением инициативы оппозиционных депутатов также выступили глава правительства Эстонии Юри Ратас (Центристская партия), спикер парламента Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия (EKRE), министр финансов Мартин Хельме (председатель EKRE).

Напомним, депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с таким вопросом: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?». Они, по их словам, «сделали это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность референдума о браке». В декабре 2020 года парламент Эстонии поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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