Глава Минпросвещения России встретился с губернатором Калужской области

Влада Некрасова

9 января Калужскую область с рабочим визитом посетил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. В Калуге он провёл встречу с губернатором Владиславом Шапшой, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Ключевой темой разговора стала ситуация в системе образования Калужской области, а также итоги и планы реализации на её территории национального проекта «Образование».

Глава федерального ведомства положительно оценил проводимую руководством области работу в образовательной сфере в непростое, по его словам, для всех время, в том числе в условиях введения ограничительных мер.

«В целом система образования Калужской области справилась. Вы очень выверенно и точно подходили к вопросам организации дистанционного обучения и вынужденных каникул. В регионе не было допущено массовых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией. Очень важно, чтобы и в течение 2021 года соблюдались все необходимые противоэпидемиологические требования», – подчеркнул Министр.

Сергей Кравцов поблагодарил педагогов Калужской области за то, что «в период вынужденных ограничительных мер благодаря их усилиям был обеспечен беспрерывный образовательный процесс, и они всегда были на связи со своими учениками». Он отметил успешное решение в регионе вопросов организации горячего питания учащихся младших классов в 2020 году, а также сообщил, что в 2021 году в регионе будет реализовываться программа по строительству новых школ и детских садов.

Кроме того, по словам Министра, с 2021 года на территории Калужской области в числе 15 регионов будет реализовываться федеральный проект по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). Сергей Кравцов подчеркнул, что ЦОС ни в коем случае не отменяет традиционную классическую систему образования.

«Это дополнение и расширение её возможностей. Учителя будут общаться между собой и со своими коллегами из других регионов по различным каналам связи. Они будут вести уроки по традиционной системе обучения с использованием тех программных средств, которые позволяют более наглядно представить тот или иной материал. Мы выбрали Калужскую область, как регион – один из лидеров в этом направлении. Надеюсь, и здесь будут хорошие результаты, которые потом можно будет использовать для других субъектов Российской Федерации», – заявил Сергей Кравцов.