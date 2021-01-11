Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 января 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба является одним из самых популярных астрологов в России. Его обзоры наполнены объективными советами, которые дают возможность людям прогнозировать будущее и менять настоящее.

Портал Woman`s day поделился мыслями астролога относительно середины января. В целом это время можно считать благоприятным и максимально продуктивным. Старайтесь не унывать, если что-то пойдет не так, ведь у вас появится возможность все исправить. Главное сейчас — не терять веры в себя и в то, что все будет хорошо.

Овен

У Овнов на этой неделе ожидаются некоторые неурядицы на работе, в бизнесе. Первое, что рекомендует не делать астролог, так это рассказывать близким об этих проблемах. Не стоит лишать родственников и вторую половинку позитива. Желательно пользоваться несколькими полезными правилами на каждый день, чтобы улучшить свое финансовое положение. Нужно как можно больше времени посвящать семье, любимому человеку, родителям и детям. Пусть эта неделя станет временем развлечений, приятных встреч, романтики или поисков любви. Овны будут чуточку привлекательнее обычного.

Телец

Самыми яркими и позитивными днями недели станут 12, 13 и 17 января. В эти дни желательно помнить о магической силе самовнушения. Если говорить себе и уверяться себя в том, что все хорошо, то так и произойдет. Это крайне позитивная неделя для поисков работы, собеседований. Также Тельцам стоит уделить особое внимание своему внешнему виду — можно посетить парикмахера, обновить гардероб. Можно отправляться в деловые и личные путешествия, но только не 14 числа. Это будет самый опасный день, в который лучше заняться домашними заботами.

Близнецы

Неделя начнется с неприятной ноты — 11 января окажется самым опасным днем. 14 и 15 число станут благоприятным временем, в частности для поисков второй половинки или новой работы, новых увлечений. Велика вероятность того, что Близнецы в середине месяца смогут помириться с кем-то из близких или друзей. Нужно как можно чаще встречаться с приятными людьми и развлекаться. Семейным представителям этого Знака, возможно, придется встретиться с недовольством детей или второй половинки. Самый большой враг - страх и уныние. Специальные заговоры помогут это побороть.

Рак

У Раков наступает благоприятное время для реализации задуманного и воплощения в жизнь своих мечтаний. В этом им поможет собственная уверенность. Нужно следовать самым главным правилам визуализации, чтобы все получилось. На работе и в бизнесе не стоит кардинально менять обстановку, чего-то требовать от начальства и коллег. Если на работе всё может пойти кувырком, то дома Раком ожидает любовь и спокойствие. Только 12 января, в самый опасный день недели, может произойти что-то не самое приятное, и то вероятность будет низкой.

Лев

У Львов наступает отличное время для духовных практик, самоанализа, поисков просветления. Можно воспользоваться мантрой благополучия, если хочется настроиться на продуктивную волну. Самый яркий и энергетически мощный день — понедельник, поэтому стоит сразу включаться в работу. Не стоит лениться. На работе можно будет заняться планированием и полностью отдать себя текущим задачам. Всем Львам, которые находятся в поисках любви, улыбнется удача. Только 14 января стоит посвятить домашним делам. В этот день лучше не рисковать.

Дева

Девам стоит обратить внимание на простые ежедневные упражнения, которые сделают их счастливее. Это очень полезно не только сейчас, но и в любое время года. Павел Глоба считает, что эта неделя будет очень позитивной и продуктивной в любой из сфер. Больше всего удачи звезды и планеты подарят людям этого Знака в сфере любви. Это касается как одиноких Дев, так и тех, кто уже давно состоит в браке или в незарегистрированных отношениях. Удача на стороне Дев, так что им не о чем переживать. На работе астролог советы быть чуточку внимательнее.

Весы

В работе и бизнесе лучше прислушиваться к рекомендациям умных и мудрых людей. Это поможет Весам остаться на плаву и даже приумножить свой достаток. Большая удача ожидает тех, кто занимается решением юридических вопросов. 11, 14 и 15 числа можно совершать крупные приобретения в сфере недвижимости, баловать себя и близких подарками. Павел Глоба советует не рисковать, больше времени посвящать родственникам и второй половинке. Можно делать ремонт, перестановку, генеральную уборку. В борьбе с ленью помогут специальные заговоры.

Скорпион

Движение планет и звезд отлично скажется на энергетике и удаче. Усилить энергетику помогут универсальные советы астрологов, но это может понадобиться только в неблагоприятные дни 13 и 14 числа. Предстоящие семь дней могут быть очень богаты на различные события. Возможно, что жизни Скорпионов сильно изменятся. Из отношения с начальством и коллегами лучше не подвергать проверке на прочность. Нужно выполнять свои обязанности, не опаздывать. Выходные будут крайне позитивными, так что их лучше посвятить второй половинке, семье.

Стрелец

Стрельцам стоит опасаться негативных людей и врагов. Они могут пойти на всё ради победы. В связи с этим лучше пользоваться оберегами от сглаза и порчи, особенно в первые пару дней недели, когда обстановка будет максимально накаленной. Очень осторожными Стрельцам стоит быть в вопросах, касаемых работы. Если много рисковать, можно потерять деньги, уважение и стабильность. Астролог отмечает, что на этой неделе кому-то из товарищей может потребоваться поддержка. Если не оказать ее, можно потерять уважение человека.

Козерог

Самым невезучим днем недели окажется 12 января. В понедельник тоже могут быть неприятности, но в гораздо меньшем объеме. Избавиться от невезения помогут три магических способа. Также в этом Козерогам поможет простой здравый смысл. Лучше не браться за сложные проекты и дела, которые раздражают. Астролог отмечает, что сейчас можно смело пользоваться помощью друзей и сослуживцев. Также Павел Глоба отмечает, что с 11 по 17 число можно и даже нужно посвящать себя поиску любви, либо укреплению существующих отношений.

Водолей

У Водолеев наступает время, когда нужно побыть в стороне от дел и проблем, особенно 14 января — в самый опасный день недели. Можно посвятить себя второй половинке, семье. Вполне вероятно, что ночные светила заставят людей этого Знака пересмотреть какие-то взгляды, изменить отношение ко всему происходящему. Большие успехи в работе ждут Водолеев в начале недели. В этот же день можно будет заняться планированием дел на будущее. Также на этой неделе Водолеям удастся побороть негативные программы.

Рыбы

Любовные приключения должны отойти на второй план. Если второй половинки нет, то это знак того, что нужно посвятить себя делам. Сейчас для Рыб самое важное — это независимость. Для привлечения богатства можно воспользоваться тремя мудрами. В делах, работе и бизнесе стоит проявлять больше инициативы. Начальство и коллеги обязательно это заметят. Самый страшный враг успеха для Рыб — скука. Нужно развлекаться и получать позитивные эмоции. В противном случае упадет продуктивность.