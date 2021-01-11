Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова»

Лидия Мартынова

Расположенный в столице Австрии Вене Институт наук о человеке (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) приостановил прием на работу украинки Елены Семеняки — секретаря по международным делам неонацистского «Национального корпуса». Семеняка, по образованию философ-религиовед, с января 2021 года должна была стать приглашенным научным сотрудником IWM — в рамках программы IWM «Украина в европейском диалоге».

Свое решение по Семеняке IWM принял после получения информации, что Семеняка является убежденной нацисткой, выкладывает у себя в соцсетях гитлеровскую символику и фотографируется с нацистским приветствием.

«С момента своего основания в 1982 году Институт наук о человеке выступает за либерально-демократические ценности и против всех форм тоталитарного мышления. Институт четко осуждает правоэкстремистские заявления и действия Елены Семеняки и дистанцируется от них. Институт глубоко сожалеет о произошедшем. Институт делает все возможное, чтобы выяснить, почему деятельность Семеняки в правоэкстремистских кругах ускользнула от внимания жюри, ответственного за отбор», — говорится в заявлении руководства IWM по Семеняке.

33-летняя Елена Семеняка специализируется по влиянию «консервативной революции» Эрнста Юнгера — Мирчи Элиде — Юлиуса Эволы и других деятелей на современные ультраправые движения в Европе. В идеологи «консервативной революции» (сиречь нацизма) Семеняка записала даже знаменитого норвежского драматурга Генрика Ибсена.

Связь с ультраправыми кругами Европы Семеняка поддерживает через международные контакты «Нацкорпуса». Как пресс-атташе организации, знаток нескольких иностранных языков, Семеняка часто ездит в Европу на международные форумы европейских нацистов. Праворадикалы из Евросоюза — частые гости в «Казачьем доме», резиденции «Нацкорпуса» в Киеве. Например, в декабре 2019 года в «Казачьем доме» «Нацкорпус» провел международный семинар на тему, как «консервативная революция» XX века может способствовать победе «белой Европы» над Россией. С научным докладом на эту тему на семинаре выступила Елена Семеняка.

Свои международные связи «Нацкорпус» укрепил в октябре 2020 года, когда в Верховной раде была создана межфракционная группа «Интермариум», куда вошло несколько депутатов из «Слуги народа». «Интермариум» — проект главаря «Нацкорпуса» Андрея Билецкого по созданию альянса стран Балтийского, Черноморского и Средиземноморского регионов. Цель «Интермариума» — международная агрессия против России, где ударной силой будут европейские неонацисты. На первоначальной стадии последователи Гитлера должны действовать через сочувствующие правой идеологии легальные парламентские партии. В последующем неонацисты должны сами делегировать законным путем своих представителей в органы власти своих стран — по примеру НСДАП в Веймарской республике до 1933 года.

IWM — частная неправительственная организация. Среди партнеров института — Министерство образования и науки Австрийской Республики, департамент по культурным связям и науке муниципалитета Вены, Министерство науки и высшего образования Польши, МИД Чехии. Привлечением к сотрудничеству молодых ученых с Украины IWM занимается, в частности, по программе имени униатского митрополита Андрея Шептицкого, который до 1918 года был графом Австро-Венгрии. В финансирование этой программы вовлечены украинские фонды из Канады.

Елена Семеняка сотрудничает с международными научными организациями в рамках Киево-Могилянской академии, где она получила степень магистра по философии. Семеняка исповедует славянское язычество, называет себя в соцсетях «практикующей ведьмой». Она также занимается тантрой, увлекается музыкой в стиле black metal.