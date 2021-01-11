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Интерактивная песочница для детей


В песочнице любят играть все дети, тем более что эти занятия приносят огромную пользу. Игры с песком стимулируют нервные окончания на кончиках пальцев, что в свою очередь активирует нервную систему и развивает сенсорное восприятие, а это — отличное условие для развития речи.

Но такие занятия носят сезонный характер — дождь, снег, ветер не способствуют песочным играм.

Но инновации пришли даже в сферу детских игр, и интерактивная песочница для детей стала реальностью, позволяя установить ее в помещении и забыть про сезонные неурядицы.

Как выбрать игру

Исходить нужно из того, кто будет заниматься с детьми. Интерактивная песочница потребуется:

  • воспитателю — для увлекательных занятий по окружающему миру в соответствии с календарно-тематическим планом;
  • логопеду — для занятий по определенным лексическим темам. Корректируется звукопроизношение, задержка речевого развития и другие нарушения;
  • психологу — для установки эмоционального контакта с ребенком. Игры с песком устраняют детскую агрессию, тревожность, разные страхи;
  • дефектологу — для коррекционных занятий с особенными детьми;
  • учителям иностранных языков — для обогащения словарного запаса детей.

Также песочницы широко используются специальными педагогами. При выборе модели следует уделять внимание следующим аспектам:

  • цене. Не стоит выбирать самую низкую, так как оборудование включает в себя дорогостоящую электронику, которая производится мировыми поставщиками качественных комплектующих: США, Японией и т.д. Комплектующие включают в себя компьютер, проектор, сенсор глубины, поэтому в данном случае качественное не может быть дешевым;
  • сроку гарантии. Она не должна быть меньше 12 месяцев;
  • конструкции. Обращайте внимание на ее устойчивость, надежность, удобство для детей и педагогов. Материал должен быть прочным и безопасным, так как дети — народ эмоциональный, активный и подвижный;
  • размеру. Не стоит покупать крупногабаритное изделие в тесное помещение, кроме того, необходимо учесть тематику учреждения и направленность занятий;
  • способу управления. Удобно, если предусмотрена возможность дистанционного управления, прилагаются инструкции, вспомогательный материал.

К лидерам среди производителей относятся iSandBOX, Ronplay KIDS, «Инновации детям». Их оборудование предназначено для групп разного количества детей: 10-12 человек, 4-5 человек и т.д. Принцип работы песочницы в том, что на поверхность проецируются текстуры различных природных объектов: вулканов, гор, морей и т.д. Дети своими руками могут творить собственный мир.

Источник: https://vdex.ru/shop/interaktivnoe-oborudovanie/interaktivnye-pesochnitsy/

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