Интерактивная песочница для детей

Роман Иванов





В песочнице любят играть все дети, тем более что эти занятия приносят огромную пользу. Игры с песком стимулируют нервные окончания на кончиках пальцев, что в свою очередь активирует нервную систему и развивает сенсорное восприятие, а это — отличное условие для развития речи.

Но такие занятия носят сезонный характер — дождь, снег, ветер не способствуют песочным играм.

Но инновации пришли даже в сферу детских игр, и интерактивная песочница для детей стала реальностью, позволяя установить ее в помещении и забыть про сезонные неурядицы.

Как выбрать игру

Исходить нужно из того, кто будет заниматься с детьми. Интерактивная песочница потребуется:

воспитателю — для увлекательных занятий по окружающему миру в соответствии с календарно-тематическим планом;

логопеду — для занятий по определенным лексическим темам. Корректируется звукопроизношение, задержка речевого развития и другие нарушения;

психологу — для установки эмоционального контакта с ребенком. Игры с песком устраняют детскую агрессию, тревожность, разные страхи;

дефектологу — для коррекционных занятий с особенными детьми;

учителям иностранных языков — для обогащения словарного запаса детей.

Также песочницы широко используются специальными педагогами. При выборе модели следует уделять внимание следующим аспектам:

цене. Не стоит выбирать самую низкую, так как оборудование включает в себя дорогостоящую электронику, которая производится мировыми поставщиками качественных комплектующих: США, Японией и т.д. Комплектующие включают в себя компьютер, проектор, сенсор глубины, поэтому в данном случае качественное не может быть дешевым;

сроку гарантии. Она не должна быть меньше 12 месяцев;

конструкции. Обращайте внимание на ее устойчивость, надежность, удобство для детей и педагогов. Материал должен быть прочным и безопасным, так как дети — народ эмоциональный, активный и подвижный;

размеру. Не стоит покупать крупногабаритное изделие в тесное помещение, кроме того, необходимо учесть тематику учреждения и направленность занятий;

способу управления. Удобно, если предусмотрена возможность дистанционного управления, прилагаются инструкции, вспомогательный материал.

К лидерам среди производителей относятся iSandBOX, Ronplay KIDS, «Инновации детям». Их оборудование предназначено для групп разного количества детей: 10-12 человек, 4-5 человек и т.д. Принцип работы песочницы в том, что на поверхность проецируются текстуры различных природных объектов: вулканов, гор, морей и т.д. Дети своими руками могут творить собственный мир.

Источник: https://vdex.ru/shop/interaktivnoe-oborudovanie/interaktivnye-pesochnitsy/