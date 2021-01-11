Избиркомам предлагают разрешить блокировать онлайн-агитации

Анастасия Иванова

Центральную избирательную комиссию РФ и региональные избиркомы хотят наделить правом обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке незаконных агитационных материалов в Интернете. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Поправки предлагается внести в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При этом не вводятся какие-либо дополнительные требования. Новый закон лишь даст ведомству инструменты, которые позволяют избирательной комиссии в случае нарушения подготовки, размещения и распространения агитационных материалов принять соответствующие меры.

Авторы законопроекта предлагают чётко прописать все случаи, когда нарушения устраняются и принимается решение возобновить доступ. Кроме того, предполагается дополнительно принять соглашение между Центральной избирательной комиссией и Роскомнадзором, в рамках которого могут быть проработаны дополнительные нормы, обеспечивающие реализацию этого законопроекта.

Комитет Госдумы поддержал право ЦИК требовать прекращения незаконной агитации в интернете

Помимо этого, планируется дополнить федеральный КоАП нормами, которые позволят привлекать к административной ответственности за соответствующие нарушения. Так, за проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где её проведение запрещено законодательством, положен будет штраф в размере от пяти тысяч до 20 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц он составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для организаций — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Увеличивается и штраф за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.