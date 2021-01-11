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Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 63%

Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 63%

В Казахстане закрываются избирательные участки. Явка по состоянию на 20.00 времени Нур-Султана составила 63,1%. Об этом сообщает ЦИК республики.

Наиболее активно голосовали избиратели Северо-Казахстанской области (75,5%), самую низкую явку показали алма-атинцы — 30,3%.

В целом выборы проходили спокойно и наблюдатели отзывались о процессе голосования хорошо. Однако имели место митинги (по словам властей, незаконные) и задержания их участников. По данным МВД, всех задержанных после профилактических бесед отпустили.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня казахстанцы выбирают депутатов нижней палаты парламента. В выборах участвуют пять политических партий, все они провластные, единственная оппозиционная партия предпочла бойкотировать выборы. Аналитики в один голос прогнозируют, что победу одержит партия власти «Нур Отан», возглавляемая первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Однако интрига все же есть: интересно, кто, кроме «Нур Отана», пройдет в парламент.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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