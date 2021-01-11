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Как хранить гладиолусы в зиму? Практические советы

Как хранить гладиолусы в зиму? Практические советы

Чтобы посадочный материал гладиолусов хорошо сохранился до весны, луковицы надо правильно подготовить и сложить. Сразу же после выкопки и промывки необходимая процедура – это обработка фунгицидом против трипс. Если пренебречь этим мероприятием, насекомые могут уничтожить все луковицы.

После обработки фунгицидами луковицы следует обеззаразить в слабом растворе марганца, выдержав их не менее получаса.

Содержание


1 Обработка специальными препаратами
2 Правила просушки
3 Необходимые условия для хранения
4 Места для хранения

Обработка специальными препаратами

Обязательно нужно выдержать луковицы перед закладкой в специальных препаратах, таких как Децис, Интра-вир или Искра. В растворе посадочный материал погружают минимум на 30 минут. Если среди луковиц будут экземпляры, пораженные грибков, их нужно удалить и сжечь.


Правила просушки

После таких обработок луковицы следует основательно просушить. Обычно на это уходит около месяца.

Желательно просушивать гладиолусы в проветриваемом помещении при температуре около +25 градусов. Это может быть кухонный шкаф, ведь там всегда тепло. Луковицы складывают в один слой на бумаге или ткани. Можно поступить и проще, и использовать фен с теплым, но не горячим воздухом.

Ускоренная просушка луковиц поможет избежать в будущем многих проблем, так как способствует предупреждению развития болезней. Во время просушки луковицы следует каждый день осматривать, чтобы вовремя удалять больные.

После просушки от луковиц отделают деток, а потом посадочный материал складывают в тканевые или бумажные пакеты и закладывают на хранение.

Необходимые условия для хранения

Примерно на протяжении двух месяцев после просушки луковицы гладиолусов не прорастают, и это позволяет их хранить в любых условиях. Потом придется создать оптимальные условия. Желательно, чтобы в хранилище была температура около +4 градусов.

Оптимальный показатель влажности для хорошей лежкости посадочного материала составляет 60-80%. Если влажность будет выше, луковицы начнут подгнивать, а при пониженной влажности начнут пересыхать. Хотя небольшое усыхание посадочного материала во время хранения это естественный процесс, все же не стоит допускать усушки. Особенно опасно пересушивание для деток.

Места для хранения

Гладиолусы зимой хорошо хранятся в погребе. Для этого их укладывают в ящики с отверстиями или складывают в чулки и подвешивают к потолку. Нельзя держать гладиолусы в одном помещении с овощами, так как овощи испаряют много влаги.

В квартире гладиолусы можно сохранять в отделе для овощей в холодильнике или в прохладной кладовой. В квартире даже можно хранить в картонной таре.

Остекленный балкон – это также прекрасное место для хранения луковиц в зиму. Но желательно хранить гладиолусы в утепленном ящике, который будет накрыт одеялом ив морозы.

# Интересное
По материалам: planktons

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