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Как при Януковиче: мэр Тернополя заявил о запугивании для принуждения к жесткому локдауну

Как при Януковиче: мэр Тернополя заявил о запугивании для принуждения к жесткому локдауну
Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что город принуждают закрыть на карантин, несмотря на то, что ранее власти города заявляли об отказе вводить локдаун.

Об этом Сергей Надал написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Сергея Надала, центральные власти не прислушались к мнению тернопольцев. Вопреки решению городской комиссии по технично-экологической безопасности и ЧС, правоохранительные органы начали массово штрафовать работников бизнеса. Хотя, по его словам, заболеваемость указывает, что количество вновь выявленных зараженных меньше, чем раньше.
Мэр Тернополя располагает информацией о том, что правоохранительные органы собираются расставить границы вокруг учебных учреждений, чтобы дети не учились. Сергей Надал не исключает, что в отношении работников МЧС могут открыть уголовное дело, то же самое, по его словам, может ждать директоров и учителей школ. Также Сергей Надал отметил, что с правоохранительными органами в Тернополе никто "драться не собирается".

По словам Сергея Надала, такое давление со стороны властей и методы запугивания использовались на его памяти только во времена правления Виктора Януковича. Мэр Тернополя добавил, что он не имеет права рисковать людьми и своим городом. На своей странице он написал, что все люди стали заложниками "некомпетентных решений власти". Он также не может рисковать бизнесом, директорами и учителями школ и работниками городского совета, а также родителями учащихся.

В конце своего сообщения мэр Тернополя отметил, что на 9 и 10 января 2021 года запланировано ЧП ОГС при Тернопольской ОГА. Вероятно, что это может повлиять на решение городской комиссии, и в итоге в Тернополе будет введен локдаун с 11 января.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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