Как вырастить примулу в горшке?

Анастасия Иванова

Яркую примулу или первоцвет можно выращивать не только на клумбах, но и в условиях комнаты.

Условия для роста

Примула любит свет, но при этом прямое солнце губительно для цветка. Желательно с первого дня выбрать место, достаточно ярко освещенное, но рассеянным светом. При выращивании в период короткого светового дня примулу в комнате обязательно надо досвечивать.

Обычная комнатная температура около +22 градусов самая комфортная для цветка. Но в холодное время года желательно, чтобы в комнате было прохладно – около +17 градусов. С приходом весны температуру следует немного повысить.

В период цветения в комнате следует поддерживать температуру около +18 градусов. Если соблюсти режим света и тепла, примула в условиях комнаты будет цвести долго и обильно.





Правила ухода

Поливают комнатную примулу умеренно, но регулярно. Нельзя допускать ни чрезмерного переувлажнения, ни подсыхания грунта. Земля в вазоне все время должна быть слегка увлажненной.

Поливают комнатную примулу только длительно отстоянной водой. Нельзя брать воду из-под крана. Эти цветы очень любят дождевую воду и талую.

Во время начала цветения комнатной примулы помещения, как правило, еще отапливаются. Поэтому в комнате может быть низкой влажность воздуха. Поэтому полезно рядом с цветком разместить емкость с водой или поставить вазон в поддон с мокрой галькой. Увлажнитель или опрыскивания воздуха вокруг цветка также помогут решить проблему сухого воздуха.

Примула после покупки

В комнатных условиях примулу выращивают как однолетник. Поэтому не стоит пересаживать цветок после покупки – пусть он останется в своем горшочке. Пересадка – это всегда стресс для растения, который неминуемо скажется на цветении.

Когда растение отцветет, можно собрать семена и посеять их в контейнеры с питательным и рыхлым грунтом. Можно также купить семена в магазине или приобрести новую примулу с бутонами и вновь радоваться ее продолжительному цветению.

Семена высевают с шагом в 1 см. Посевы увлажняют из пульверизатора и затягивают пленкой. Через две недели дружно покажутся всходы. Емкость следует держать в прохладной комнате при +16 градусах на свету. Если оставить ростки в тепле, они начнут вытягиваться, и тогда рассада погибнет. Спустя уже два месяца молодые растения можно будет рассадить по отдельным горшочкам.