Как зимой поддержать здоровье. 5 самых полезных продуктов

Анастасия Иванова

Зима приносит недостаток солнечного света и тепла, из-за нехватки энергии организм приходит в состояние апатии. В феврале особенно сказывается снижение запасов витаминов и микроэлементов, что снижает иммунитета, приводит частым простудам и обострению хронических заболеваний. Поможет поддержать, укрепить здоровье обязательное включение в рацион пяти полезных, энергетически емких продуктов, которые не только обогатят организм запасом минералов и витаминов, но адаптируют его к суровым условиям морозной зимы.

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Переход на зимний режим питания

В длинный зимний период полезно в рационе питания снизить потребление мучных, кондитерских изделий. В это время лучше употреблять продукты являющиеся кладезем витаминов, микроэлементов, позволяющих укрепить иммунитет. К ним относятся:

Рыба

Многие сорта рыбы легко усваивается организмом, богаты полезными жирными кислотами Омега-3, содержат белки и микроэлементы.

Регулярное употребление в пищу рыбных продуктов приводит к смене «плохого» холестерина, что значительно очищает стенки кровеносных сосудов, делают их более эластичными и, тем снижают риски заболевания сосудов, сердца и образования атеросклероза.

Частое включение в рацион рыбы в холодное время года, позволяет восполнять организм рыбьим жиром, который намного полезней жира из мяса.





Квашеная капуста

Зимой справиться с недомоганием, авитаминозом и получить необходимый витамин С — помогает включение в рацион квашеной капусты.

Доступная по цене она содержит еще большое количество витаминов В и К и множество минеральных веществами, таких как железо, натрий, кремний, цинк кальций и другие.

Квашеная капуста по своим полезным свойствам опережает некоторые фрукты и овощи. Она улучшает аппетит и пособляет работе ЖКТ, способствует очищению организма от шлаков.

Орехи и сухофрукты

Польза этих даров природы действительна в любое время года, но особенно зимой. С их помощью укрепляют здоровье и повышают запасы необходимых организму микроэлементов.

Орехи насыщенный источник белка совместно с сухофруктами снабжают организм микроэлементами и клетчаткой, которые особо полезны для мозговых клеток.

Витаминная смесь из орехов и сухофруктов очень вкусное лакомство и хорошо используется для перекусов.

Цитрусовые

Лимоны, апельсины, грейпфруты, помело – любые цитрусовые полезны зимой. Они обладают способностью, благодаря толстой кожуре, сохранять витамин С все время.

Содержание цитрина эффективно сказывается на укрепление кровеносных сосудов, уменьшает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов головного мозга.

Витаминный коктейль из цитрусовых с добавлением замороженной смородины энергетический, вкусный напиток полезный для поддержания организма зимой.

Шиповник

Приготовленные масло шиповника, отвар, настойка очень полезны для организма большим содержанием витамина С и других микроэлементов. Их употребляют при различных заболеваниях таких, как простуда, сердечно-сосудистые, желудочные. Плоды шиповника закрепляют ослабленную зимой иммунную систему человека.

Зимой полезно заменять по утрам употребление чая или кофе на отвар из шиповника. Ведь он способствует выработке в организме мелатонина – гормона счастья.