Как зимой поддержать здоровье. 5 самых полезных продуктов
Зима приносит недостаток солнечного света и тепла, из-за нехватки энергии организм приходит в состояние апатии. В феврале особенно сказывается снижение запасов витаминов и микроэлементов, что снижает иммунитета, приводит частым простудам и обострению хронических заболеваний. Поможет поддержать, укрепить здоровье обязательное включение в рацион пяти полезных, энергетически емких продуктов, которые не только обогатят организм запасом минералов и витаминов, но адаптируют его к суровым условиям морозной зимы.
Содержание
1 Переход на зимний режим питания
1.1 Рыба
1.2 Квашеная капуста
1.3 Орехи и сухофрукты
1.4 Цитрусовые
1.5 Шиповник
Переход на зимний режим питания
В длинный зимний период полезно в рационе питания снизить потребление мучных, кондитерских изделий. В это время лучше употреблять продукты являющиеся кладезем витаминов, микроэлементов, позволяющих укрепить иммунитет. К ним относятся:
Рыба
Многие сорта рыбы легко усваивается организмом, богаты полезными жирными кислотами Омега-3, содержат белки и микроэлементы.
Регулярное употребление в пищу рыбных продуктов приводит к смене «плохого» холестерина, что значительно очищает стенки кровеносных сосудов, делают их более эластичными и, тем снижают риски заболевания сосудов, сердца и образования атеросклероза.
Частое включение в рацион рыбы в холодное время года, позволяет восполнять организм рыбьим жиром, который намного полезней жира из мяса.
Квашеная капуста
Зимой справиться с недомоганием, авитаминозом и получить необходимый витамин С — помогает включение в рацион квашеной капусты.
Доступная по цене она содержит еще большое количество витаминов В и К и множество минеральных веществами, таких как железо, натрий, кремний, цинк кальций и другие.
Квашеная капуста по своим полезным свойствам опережает некоторые фрукты и овощи. Она улучшает аппетит и пособляет работе ЖКТ, способствует очищению организма от шлаков.
Орехи и сухофрукты
Польза этих даров природы действительна в любое время года, но особенно зимой. С их помощью укрепляют здоровье и повышают запасы необходимых организму микроэлементов.
Орехи насыщенный источник белка совместно с сухофруктами снабжают организм микроэлементами и клетчаткой, которые особо полезны для мозговых клеток.
Витаминная смесь из орехов и сухофруктов очень вкусное лакомство и хорошо используется для перекусов.
Цитрусовые
Лимоны, апельсины, грейпфруты, помело – любые цитрусовые полезны зимой. Они обладают способностью, благодаря толстой кожуре, сохранять витамин С все время.
Содержание цитрина эффективно сказывается на укрепление кровеносных сосудов, уменьшает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов головного мозга.
Витаминный коктейль из цитрусовых с добавлением замороженной смородины энергетический, вкусный напиток полезный для поддержания организма зимой.
Шиповник
Приготовленные масло шиповника, отвар, настойка очень полезны для организма большим содержанием витамина С и других микроэлементов. Их употребляют при различных заболеваниях таких, как простуда, сердечно-сосудистые, желудочные. Плоды шиповника закрепляют ослабленную зимой иммунную систему человека.
Зимой полезно заменять по утрам употребление чая или кофе на отвар из шиповника. Ведь он способствует выработке в организме мелатонина – гормона счастья.