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Классическое пальто и модная панама: Джиджи Хадид с дочерью на прогулке в Нью-Йорке

Классическое пальто и модная панама: Джиджи Хадид с дочерью на прогулке в Нью-Йорке

Вчера 25-летняя Джиджи Хадид была замечена на улицах Нью-Йорка — модель отправилась на прогулку со своей дочерью, а также заглянула на ланч с друзьями.


Джиджи Хадид

Молодая мама появилась на публике в панаме с мехом Louis Vuitton — такие головные уборы в этом сезоне на пике моды, так что можно не сомневаться, что в декрете Джиджи не забывает следить за трендами и остается модным инфлюенсером. В качестве верхней одежды Хадид выбрала клетчатое пальто Mango и дополнила образ вельветовыми сапогами Dear Frances и очками DMY by DMY.




Малышка же снова находилась в коляске Bugaboo и была скрыта от любопытных глаз папарацци. Хотя после родов Джиджи уже несколько раз появлялась на публике с ребенком, раскрывать подробности материнства она не спешит. Свой личный инстаграм модель пока тоже не стала менять — лишь иногда она постит трогательные фото, на которых, как правило, запечатлена лишь крохотная рука дочери.

Имя ребенка Хадид тоже пока держит в секрете. Зато Джиджи, как и обещала ранее,  после родов показала много снимков, которые были сделаны во время беременности.


Джиджи Хадид с дочерью

Напомним, что модель родила дочь в сентябре прошлого года. Отцом ребенка является ее давний возлюбленный Зейн Малик.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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