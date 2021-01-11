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Клинтон потроллила Трампа после блокировки его аккаунта в Twitter

Клинтон потроллила Трампа после блокировки его аккаунта в Twitter
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон потроллила действующего американского лидера Дональда Трампа в своем Twitter-аккаунте.

Клинтон сделала репост своего же твита четырехлетней давности, который был адресован бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в социальной сети. Ретвит она сопроводила «галочкой».

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт президента США. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.
Позднее Трамп вышел на связь через президентский аккаунт, заявив, что «Twitter не заставит его замолчать». Он пообещал создать собственную платформу для общения со своими сторонниками. Через несколько минут это сообщение также было удалено.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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