Кобахидзе сменит Иванишвили на посту лидера «Грузинской мечты»

Лидия Мартынова

Внеочередной съезд правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» состоится 16 января, на съезде будет избран новый председатель, сообщил журналистам генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Уход Бидзины Иванишвили из политики — это, конечно, вызов для нашей партии. Теперь у нас есть особая ответственность и воодушевление, чтобы вместе ежедневной работой завершить дело, начатое Бидзиной Иванишвили, и окончательно сформировать Грузию как государство европейского типа, еще больше укрепить демократию и права человека, повысить благосостояние наших граждан, преодолеть бедность и сделать Грузию полноценным участником западных структур. Мы уверены, что при сплочении нашей политической команды и целенаправленной работе мы обязательно достигнем этих целей», — заявил Каладзе после заседания политсовета партии.

По словам мэра Тбилиси, на пост председателя партии решением политсовета будет выдвинут действующий исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе. Кроме того, политсовет также утвердил список из 21 кандидата в обновленный состав политсовета «Грузинской мечты».

ИА Newstes сообщало, что основатель и председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о выполнении своей миссии и уходе из политики. В партии приветствовали решение своего лидера, назвав его «важным примером», и поблагодарили его за вклад в дело развития и демократизации Грузии. Лидеры оппозиционных партий в свою очередь назвали этот шаг Иванишвили «очередным трюком» и продолжением существовавшего ранее «неформального правления олигарха» из-за кулис.

В 2011 году Бидзина Иванишвили основал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», в которую вошли пять партий, в октябре 2012 года «Мечта» победила в парламентских выборах. В стране к этому времени девять лет правила партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». В ноябре 2012 года Иванишвили стал премьер-министром страны. Уже через год, после победы на президентских выборах 2013 года кандидата от «Грузинской мечты» Георгия Маргвелашвили, Иванишвили подал в отставку и заявил, что «уходит из политики в гражданский сектор». Позже, в апреле 2018 года, на фоне внутренних проблем в партии и сложных внутриполитических процессов, Бидзина Иванишвили вернулся в активную политику, возглавив созданную им партию.