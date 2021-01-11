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Космодром Плесецк решили построить 64 года назад

Космодром Плесецк решили построить 64 года назад

Свой День рождения российский космодром Плесецк отмечает ежегодно 15 июля, начиная с 1957 года. А решение о его создании принято 11 января того же года.

Подготовка к строительству космодрома шла секретно, так как он был первой площадкой для пуска межконтинентальных баллистических ракет. Запущенные отсюда ракеты способны достичь территории США. В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века на космодроме увеличили число стартовых площадок, которые использовали также для запуска космических объектов. С тех пор это полигон как для космических целей, так и для исследований и испытаний ракет. Первый ракетоноситель «Восток-2» с Плесецка запустили в 1966 году. В том же году там начали испытывать стратегические ракетные комплексы.

День 11 января в истории


С 1968 года Плесецк включили в реализацию космических программ международного масштаба. На протяжении 1970-1980-х годов космодром был первым по количеству запусков ракет в космос. Сейчас Плесецк — государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации. Он находится в Архангельской области и занимает площадь примерно 1800 квадратных километров. Это закрытое административно-территориальное образование, куда можно попасть только по специальным пропускам. Обслуживающий персонал с семьями проживает на территории города Мирный, который является административным и жилым центром космодрома.
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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