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«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе полугодие

«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе полугодие

Детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России в городе Чебоксары приглашает школьников в возрасте 10–18 лет на обучение, запись производится через портал «Навигатор дополнительного образования детей Чувашской Республики».Обучение в детских технопарках «Кванториум» происходит в квантумах, каждый из которых соответствует ключевому направлению инновационного развития Российской Федерации, уточняет пресс-служба регионального Министерства образования и молодежной политики.

Детский технопарк «Кванториум» в Чебоксарах создан в рамках реализации национального проекта «Образование» и оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.

«Это новая форма дополнительного технического образования детей, место интеллектуальной смелости и комфортных условий для формирования изобретательского мышления и выбора будущей профессии», – сообщается в информационном релизе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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