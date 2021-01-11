Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Квартиры в новостройке: возможные риски и критерии выбора


Ежегодно в России появляются сотни новостроек, так как спрос на жилье на первичном рынке стремительно возрастает. Благодаря возможности приобретения недвижимости в ипотеку, такие покупки являются доступными для большей части населения.

Поскольку каждая сделка купли-продажи связана с рисками, важно знать об основных проблемах, с которыми можно столкнуться в процессе оформления. Также немаловажно найти честного застройщика, предлагающего выгодные условия сотрудничества. Давайте детальнее поговорим о том, что нужно знать каждому человеку, желающему приобрести жилье на первичном рынке недвижимости.

Основные риски

Новостройка – объект недвижимости, который реализуется без посредников, то есть непосредственно от застройщика. Покупка жилья на первичном рынке – отличная возможность сэкономить. Стоимость квадратных метров напрямую зависит от этапа строительства, во время которого приобреталась недвижимость. Соответственно, на начальной стадии цена квартиры будет значительно ниже, чем у готового объекта.

Ответственным моментом при покупке недвижимости является оформление всех документов. Самый безопасный способ проведения сделок – сотрудничество с опытным юристом. Поскольку многих покупателей смущает факт того, что строительство объекта еще не закончено, лучше удостовериться в том, что весь процесс проходит согласно плану и без задержек.

Для этого юрист тщательно изучает:

  • утвержденный план объекта;
  • документы, подтверждающие факт законного владения земельным участком;
  • разрешение на строительство и т. д.

Также он анализирует информацию о платежеспособности компании.

Важно сотрудничать с юристами, которые имеют многолетний опыт работы. Например, компания «Титул» является лидером в сфере недвижимости в Ростове-на-Дону. При оформлении сделки купли-продажи жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, они гарантируют 100% безопасность для своих клиентов, а также несут полную материальную ответственность.

Критерии поиска идеальной квартиры

Конечно, каждый человек руководствуется индивидуальными потребностями при выборе недвижимости, поскольку от них зависит степень комфорта проживания. Но существуют общепринятые критерии, которые необходимо учитывать при поиске подходящего жилья в новостройке:

  • территориальное расположение;
  • инфраструктура;
  • наличие парковочных мест;
  • тип и этажность дома;
  • планировка квартиры;
  • ее общая площадь и т. д.

Следует также проанализировать данные, которые предоставляет застройщик на своем официальном сайте. Если на момент приобретения недвижимости рядом нет магазинов, торговых центров и других объектов, это совсем не значит, что их не будет после завершения строительства. Зачастую их расположение планируется заранее, поэтому после ввода дома в эксплуатацию его новым жильцам будет комфортно не только находиться в квартире, но и отдыхать рядом с домом.

# Недвижимость

Последние новости

Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми путешествует по Африке
Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми
В «Артеке» прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева»
В «Артеке» прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева»
«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе полугодие
«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе
«Точки роста» откроются в трех городских округах Колымы в 2021 году
«Точки роста» откроются в трех городских округах Колымы в 2021 году
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по
Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова»
Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова»
Квартиры в новостройке: возможные риски и критерии выбора
Квартиры в новостройке: возможные риски и критерии выбора
Интерактивная песочница для детей
Интерактивная песочница для детей
Ученые выяснили, почему кошки мнут лапками
Ученые выяснили, почему кошки мнут лапками
Российский хоккеист рассказал о сложностях жизни в США
Российский хоккеист рассказал о сложностях жизни в США
В Афганистане арестовали пятерых пакистанских шпионов-диверсантов
В Афганистане арестовали пятерых пакистанских шпионов-диверсантов
«Газпром» включил в Европе форсаж
«Газпром» включил в Европе форсаж

Топ на сегодня

На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу с начала года
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января
Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января

Еще по теме

Стоимость квартир во Владимире: вторичное жилье всем по карману!
Проверенное жилье Луцка
Почему стоит приобрести жилье именно сейчас?
Квартиры по переуступке в Санкт-Петербурге