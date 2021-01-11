Квартиры в новостройке: возможные риски и критерии выбора

Роман Иванов





Ежегодно в России появляются сотни новостроек, так как спрос на жилье на первичном рынке стремительно возрастает. Благодаря возможности приобретения недвижимости в ипотеку, такие покупки являются доступными для большей части населения.

Поскольку каждая сделка купли-продажи связана с рисками, важно знать об основных проблемах, с которыми можно столкнуться в процессе оформления. Также немаловажно найти честного застройщика, предлагающего выгодные условия сотрудничества. Давайте детальнее поговорим о том, что нужно знать каждому человеку, желающему приобрести жилье на первичном рынке недвижимости.

Основные риски

Новостройка – объект недвижимости, который реализуется без посредников, то есть непосредственно от застройщика. Покупка жилья на первичном рынке – отличная возможность сэкономить. Стоимость квадратных метров напрямую зависит от этапа строительства, во время которого приобреталась недвижимость. Соответственно, на начальной стадии цена квартиры будет значительно ниже, чем у готового объекта.

Ответственным моментом при покупке недвижимости является оформление всех документов. Самый безопасный способ проведения сделок – сотрудничество с опытным юристом. Поскольку многих покупателей смущает факт того, что строительство объекта еще не закончено, лучше удостовериться в том, что весь процесс проходит согласно плану и без задержек.

Для этого юрист тщательно изучает:

утвержденный план объекта;

документы, подтверждающие факт законного владения земельным участком;

разрешение на строительство и т. д.

Также он анализирует информацию о платежеспособности компании.

Важно сотрудничать с юристами, которые имеют многолетний опыт работы. Например, компания «Титул» является лидером в сфере недвижимости в Ростове-на-Дону. При оформлении сделки купли-продажи жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, они гарантируют 100% безопасность для своих клиентов, а также несут полную материальную ответственность.

Критерии поиска идеальной квартиры

Конечно, каждый человек руководствуется индивидуальными потребностями при выборе недвижимости, поскольку от них зависит степень комфорта проживания. Но существуют общепринятые критерии, которые необходимо учитывать при поиске подходящего жилья в новостройке:

территориальное расположение;

инфраструктура;

наличие парковочных мест;

тип и этажность дома;

планировка квартиры;

ее общая площадь и т. д.

Следует также проанализировать данные, которые предоставляет застройщик на своем официальном сайте. Если на момент приобретения недвижимости рядом нет магазинов, торговых центров и других объектов, это совсем не значит, что их не будет после завершения строительства. Зачастую их расположение планируется заранее, поэтому после ввода дома в эксплуатацию его новым жильцам будет комфортно не только находиться в квартире, но и отдыхать рядом с домом.