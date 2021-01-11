Литва переименовала Грузию

Вадим Карасев

В конце декабря Литва официально утвердила название Сакартвело вместо слова Грузия для использования его во всех официальных документах, пишет издание BNS. Об изменении названия попросили сами грузинские власти, посчитав традиционное слишком русифицированным.

Председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис заявил, что решение было принято ещё 21 декабря прошлого года и теперь является официально утвержденным. Слово Gruzija исключено из документа, устанавливающего официальные названия государств, вместо него указано Sakartvelas. Потребовался переходный период, чтобы определить как воспримет такие перемены общественность, но новое слово прижилось довольно быстро.

"Резолюция комиссии, принятая два года назад, определила Сакартвело вторым неофициальным названием. Нужен был переходный период, чтобы определить, воспринимает ли общественность это название. Очевидно, что оно прижилось в обществе чрезвычайно быстро. Это было на самом деле очень неожиданно", - добавил Антанайтис.

"Грузия" осталось по-прежнему применяемым названием в Литве, его можно употреблять в публичном пространстве.