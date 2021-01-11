Лунный день сегодня 11 января 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день Луна меняет свое положение, от которого зависит не только настроение, но и активность. Провести понедельник без проблем помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре.

Энергетика понедельника будет тяжелой из-за аспекта Меркурия с Юпитером. Влияние планет скажется на работе и везении, и астрологи рекомендуют начать неделю с осторожностью, избегая рисков и необдуманных обещаний.

Фаза Луны: начинается 28 лунный день. Луна продолжает убывать в знаке Стрельца. Астрологи рекомендуют учитывать нехватку энергии и не начинать сложных дел.

Магнитные бури 11 января: магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

осторожность;доброжелательный настрой;своевременный отдых;медитации;доверие интуиции.риски;необдуманные траты, вложения или займы;агрессия и напор;потакание дурным привычкам;неосмотрительность и спешка.

В понедельник домашние дела вряд ли принесут радость и станут источником позитивных эмоций. В связи с этим астрологи рекомендуют выполнять лишь те дела, которые не займут много времени и не станут источником негативных эмоций. В этот день лучше всего заняться восполнением жизненной энергии, чтобы начать неделю с подъема, а не спада.

Что надеть в этот понедельник

Понедельник — время, когда каждый шаг должен быть взвешен. В этот день стоит обратить внимание на те оттенки, которые помогут сфокусировать внимание и не станут провоцировать на сильные эмоции. Синий, зеленый и серый оттенки будут уместными для тех, кто хочет провести день с пользой. В качестве талисманов стоит выбирать минералы, восполняющие энергию: янтарь, изумруд, рубин.

Любовь и отношения в 28 лунный день

Выяснение отношений в понедельник не приведет ни к чему хорошему, и астрологи рекомендуют провести время в уединении, чтобы не провоцировать конфликты. В эти сутки лучше сторониться любых серьезных разговоров, не давать ложных надежд и обещаний, а также не завязывать деловые отношения с незнакомыми людьми.

Финансы и работа 11 января

Из-за соединения Меркурия с Юпитером в понедельник нельзя рисковать и халатно относиться к своим обязанностям. Астрологи рекомендуют по возможности отложить финансовые операции и не заключать важных сделок, чтобы исключить неприятности в дальнейшем. День будет удачен для завершения текущих дел и работы, не отнимающей много времени и сил.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В понедельник сохранить оптимистичный настой важно, поэтому день стоит начинать с позитивных аффирмаций и дел, которые помогают сохранить хорошее настроение. Не лишними будут и легкие физические нагрузки. Они помогут сохранить тонус и необходимую активность.