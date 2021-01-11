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Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми путешествует по Африке

Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми путешествует по Африке

В начале месяца 62-летняя Мадонна отправилась в большое путешествие по Восточной Африке, приуроченное к открытию ее танцевальной студии Madame X Dance Studio. В рабочее турне певица отправилась вместе со своим 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и четырьмя младшими детьми: 15-летним Дэвидом, 14-летней Чифундо и восьмилетними двойняшками Стеллой и Эстер.


Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом


В рамках этой поездки Мадонна с возлюбленным и детьми посетила несколько кенийских племен и пообщалась с местными жителями. Так, несколько часов назад звезда опубликовала в своем инстаграме видеоролик и несколько сторис, в которых показала, как прошло их знакомство с жителями племени покот. Во время этой встречи Мадонна с детьми и Ахламаликом обсудили насущные проблемы с местным населением и даже поучаствовали в их ритуальных танцах.

Посещение племени покот в долине Баринго стало особенным моментом для нас всех. Местные жители приглашали нас танцевать вместе с ними и разделили с нами ежедневную благодарственную молитву,

— поделилась Мадонна впечатлениями в подписи к видеоролику, снятому в этот день.


 


За пару дней до этого звезда в той же компании встретилась с жителями другого племени — самбуру, а потом также поделилась видеоотчетом об этом визите. Мадонна призналась, что эта встреча была для нее большой честью, а также рассказала о мужчинах из племени, которые обычно поют, танцуют и рассказывают увлекательные истории с целью привлечения внимания женщин.


 


Африканское турне Мадонны началось с поездки в Малави, где она вместе с бойфрендом и детьми провела целую неделю. К этой стране артистка питает особую любовь, ведь ее четверо приемных младших детей родом именно из Малави. Дэвида Мадонна усыновила еще в 2006 году, когда ему едва исполнился год. В своих интервью она неоднократно отмечала свое родство с сыном, несмотря на отсутствие между ними кровных уз.

Он тот ребенок, с которым у меня есть больше всего общего. Я чувствую, что он меня понимает. В нем больше моей ДНК, чем во всех остальных моих детях,— рассказывала Мадонна о сыне.



В 2007-м певица удочерила Чифундо, которой на тот момент было четыре года, а в 2017-м стала мамой двойняшек Стеллы и Эстер. В одном из своих интервью Мадонна рассказала, как нашла своих детей:

Это необъяснимо. Почему ты влюбляешься именно в тех, в кого влюбляешься? Ты просто смотришь кому-то в глаза и чувствуешь его душу. Вот и все.У Мадонны также есть двое старших детей: 24-летняя Лурдес, которая родилась в отношениях с фитнес-тренером и актером кубинского происхождения Карлосом Леоне, и 20-летний Рокко, отцом которого является британский кинорежиссер Гай Ритчи.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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