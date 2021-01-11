Меган Маркл и принц Гарри планируют визит в Великобританию

Вадим Карасев

Прошел уже год с того момента, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о сложении с себя королевских полномочий. Супруги живут в США и занимаются собственными проектами. Тем не менее они все же собираются посетить Великобританию этим летом, причем не только чтобы навестить родных и близких, но и чтобы принять участие в официальных мероприятиях.

Как рассказал источник, герцоги Сассекские отправятся в Туманный Альбион в июне, чтобы посетить традиционный торжественный парад Trooping the Colour в честь дня рождения королевы Елизаветы II.

Есть ряд семейных мероприятий, которые герцог и герцогиня надеются посетить в этом году. Но, конечно, учитывая мировую обстановку из-за COVID-19, пока еще рано планировать поездки,

— отметил инсайдер.

Он добавил, что многие члены королевской семьи с нетерпением ждут встречи с Меган, Гарри и их полуторагодовалым сыном Арчи.





По мнению королевского эксперта Кэти Николл, все совершенные Меган и Гарри в прошлом году поступки (покупка особняка, подписание контракта с Netflix и прочие сделки) говорят о том, что герцоги Сассекские не планируют возвращаться в королевскую семью в каком-либо официальном статусе. Однако она отмечает, что отношения Гарри с семьей улучшились.

Меган и Гарри разговаривали по видеосвязи во время рождественских каникул с герцогами Кембриджскими и отправили друг другу подарки. Для них это стало возможностью в очень напряженном для обеих семей году собраться вместе, пусть и виртуально. Отношения между Уильямом и Гарри гораздо лучше, чем год назад, когда они едва разговаривали. Сейчас они не просто разговаривают, а общаются регулярно. Во время каникул они делали это очень часто,

— отметила она.



