Минфин: рост оптовых цен на топливо будет сглажен за 1-2 месяца

Анастасия Иванова

Рост оптовых цен на топливо в России будет сглажен в течение одного-двух месяцев за счёт действия демпфер, таким образом будет обеспечена стабильность цен для конечных потребителей. Об этом 11 января сообщается на сайте Министерства финансов.

«За счёт действия демпфера наблюдающийся сейчас рост оптовых цен на топливо на бирже будет сглажен в течение месяца — двух, что обеспечит стабильность цен для конечных потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минфине отметили, что рост цен на топливо в стране по итогам 2021 года не превысит уровень инфляции.

Новак: цены на бензин в 2020 году выросли на 2%

Механизм демпфера, разработанный в 2018 году, заключается в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС независимо от уровня цен на нефть. Механизм нефтяного демпфера функционирует так, что если экспортные цены ниже внутренних, то нефтяные компании доплачивают разницу в бюджет государства.

По данным Минфина, механизм демпфера показал свою эффективность: в 2019-2020 годах рост цен на топливо на АЗС не превысил трёх процентов, что стало самыми низкими показателями за последние несколько лет.

Ранее в понедельник вице-премьер Александр Новак сообщил, что Правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо на оптовом и розничном рынках.

В середине декабря минувшего года в Кремле проинформировали, что глава государства не проводил совещания по регулированию цен на бензин, поскольку ситуация на рынке топлива не вызывает беспокойства.