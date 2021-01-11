Министр обороны Германии: Мы защитим наш мир от России

Лидия Мартынова

После прихода к власти в США Джо Байдена и его команды Германия должна мобилизоваться и начать более активную политику на восточном направлении, в том числе начать действовать с позиции силы. Об этом рассуждает на страницах германского Focus министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«2021 будет годом прорывов в сфере политики безопасности и обороны, — надеется германская министр. — Реальным шансом для прорыва станет инаугурация Джо Байдена. Байден правильно подчеркнул, что истинная сила и секрет успеха США в том, что они умеют привязывать к себе партнёров, а также союзников и преследовать с ними общие цели».

По словам Крамп-Карренбауэр, в 2021 году и после него «правильная немецкая политика может примирить трансатлантические и европейские интересы». Это касается и увеличения вклада Германии в НАТО. К тому же в ближайшее время ФРГ нужно будет обзавестись боевыми дронами в качестве ответа на «новую реальность в сфере политики безопасности».

«Часть этой реальности — масштабное вооружение России на восточной границе НАТО. Оно показывает, каким важным и актуальным остаётся для Европы устрашение, как предпосылка к достижению взаимопонимания с позиции силы».

Больших долговременных инвестиций требуют и совместные европейские проекты в сфере разработки новейшего вооружения, а также оснащения войск:

«Европа, бюджет, Россия, Америка, Китай — повестка на этот год переполнена».

Также не стоит забывать о борьбе с исламским терроризмом в Сахельской зоне, на Ближнем Востоке и в Европе. Ситуация с безопасность изменилась и из-за новых технологий, в частности появления искусственного интеллекта, гиперзвуковых ракет, а также новых возможностей в киберпространстве и космосе.

«Над всем этим парит важный принципиальный вопрос для нашей страны: как закрепить разумную политику в сфере безопасности и обороны внутриполитически? Можно ли завоевать большинство, открыто говоря об угрозах и рисках? Мы придерживаемся мнения, что страна таких размеров и силы как Германия должна делать больше для защиты себя и своих союзников. Мы сможем защитить демократию, права человека, мирное разрешение конфликтов, международные нормы и многосторонность только с позиции силы», — заключает Крамп-Карренбауэр.