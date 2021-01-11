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Начал действовать новый штраф для автомобилистов

Начал действовать новый штраф для автомобилистов

В России с 10 января вступил в силу новый штраф для автомобилистов, который грозит тем, кто не оплачивает проезд по платным дорогам. Фиксировать нарушение будут специальные автоматические системы фотовидеофиксации.

За неоплату проезда по платным дорогам на легковом автомобиле придется отдать 1,5 тыс. рублей, на грузовом транспорте — 5 тыс. рублей. Если у водителя не будет установлен на машине транспондер, то внести нужную сумму можно будет заранее или в течение пяти дней после поездки, иначе владельцу авто выпишут штраф. Его можно погасить в течение 20 дней с момента вынесения постановления, и тогда взыскание аннулируют.

Такие меры вводятся, в частности, для платных дорог с системой free-flow (нет необходимости останавливаться для оплаты проезда, деньги автоматически списываются с личного счета). Сейчас такая система работает только на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье, но автомобилистов будут штрафовать и за неоплаченный проезд по другим платным дорогам.

Ранее Ruposters писал, что МВД аннулирует диагностические карты не прошедших техосмотр машин. 

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По материалам: uposters.ru

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