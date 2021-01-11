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Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным и Алиевым

Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, где проведёт переговоры по Нагорному Карабаху с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, заявил 11 января посол Армении в РФ Вардан Тогонян. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, уже прибыл», — заявил посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян написала в Facebook, что трёхсторонняя встреча начнётся через несколько часов. «По итогам встречи будет представлен официальный пресс-релиз», — отметила она.

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Как сообщили ранее в Кремле, переговоры состоятся по инициативе российского лидера.  В ходе встречи планируется рассмотреть ход реализации заявления Путина, Алиева и Пашиняна по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Особое внимание стороны уделят вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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