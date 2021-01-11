Первый этап конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию» пройдет дистанционно

Алексей Вольцев

Первый этап конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию» пройдет в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Участники могут направлять свои работы с 11 по 30 января 2021 года.

В этом году количество конкурсантов значительно возросло – 907 молодых педагогов столицы решили поделиться своими творческими идеями в трех номинациях: «Учитель-мастер» – 464 участника, «Учитель-лидер» –121 участник, «Профессиональный союз» – 65 команд.

Отмечается, что для участия в номинации «Учитель-лидер» требуется хорошо знать пять управленческих компетенций руководителя современной школы, создать видеоролик-представление и написать авторское эссе. В номинации «Учитель-мастер» тоже нужно создать видеоролик-представление, написать авторское эссе и еще снять обучающий видеоролик «Просто о сложном», где объяснить трудную тему просто и доступно. А в номинации «Профессиональный союз» каждая команда должна презентовать видеоролик-представление совета молодых педагогов образовательной организации, авторское эссе и карту социально значимого проекта.

Конкурс «Молодые педагоги – московскому образованию» проводится Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы с 2013 года. В прошлом году в нем было пять номинаций, количество участников составило 292 человека.