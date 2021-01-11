Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Первый этап конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию» пройдет дистанционно

Первый этап конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию» пройдет дистанционно

Первый этап конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию» пройдет дистанционно

Первый этап конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию» пройдет в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Участники могут направлять свои работы с 11 по 30 января 2021 года.

В этом году количество конкурсантов значительно возросло – 907 молодых педагогов столицы решили поделиться своими творческими идеями в трех номинациях: «Учитель-мастер» – 464 участника, «Учитель-лидер» –121 участник, «Профессиональный союз» – 65 команд.

Отмечается, что для участия в номинации «Учитель-лидер» требуется хорошо знать пять управленческих компетенций руководителя современной школы, создать видеоролик-представление и написать авторское эссе. В номинации «Учитель-мастер» тоже нужно создать видеоролик-представление, написать авторское эссе и еще снять обучающий видеоролик «Просто о сложном», где объяснить трудную тему просто и доступно. А в номинации «Профессиональный союз» каждая команда должна презентовать видеоролик-представление совета молодых педагогов образовательной организации, авторское эссе и карту социально значимого проекта.

Конкурс «Молодые педагоги – московскому образованию» проводится Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы с 2013 года. В прошлом году в нем было пять номинаций, количество участников составило 292 человека.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Глава МИД Эстонии отверг идею референдума о присоединении к России
Глава МИД Эстонии отверг идею референдума о присоединении к России
Глава Минпросвещения России встретился с губернатором Калужской области
Глава Минпросвещения России встретился с губернатором Калужской
Первый этап конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию» пройдет дистанционно
Первый этап конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию»
В Алтайском крае подвели итоги олимпиады «Новогодний Лабиринт»
В Алтайском крае подвели итоги олимпиады «Новогодний Лабиринт»
Любитель птиц нашел самый большой в истории Великобритании клад кельтских золотых монет
Любитель птиц нашел самый большой в истории Великобритании клад
Министр обороны Германии: Мы защитим наш мир от России
Министр обороны Германии: Мы защитим наш мир от России
Клинтон потроллила Трампа после блокировки его аккаунта в Twitter
Клинтон потроллила Трампа после блокировки его аккаунта в Twitter
Меган Маркл и принц Гарри планируют визит в Великобританию
Меган Маркл и принц Гарри планируют визит в Великобританию
Роструд сообщил количество выходных на празднование Дня защитника Отечества
Роструд сообщил количество выходных на празднование Дня защитника
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 января 2021 года
В России ужесточили контроль за операциями с наличными
В России ужесточили контроль за операциями с наличными
Битва платьев: Полина Аскери против Ирины Чайковской
Битва платьев: Полина Аскери против Ирины Чайковской

Топ на сегодня

5 законов Вселенной, о которых важно помнить в 2021 году
5 законов Вселенной, о которых важно помнить в 2021 году
Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная страсть", "Дьявол в деталях" и не только
Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная
В России за сутки зарегистрировано 22,8 тыс. заболевших Covid-19
В России за сутки зарегистрировано 22,8 тыс. заболевших Covid-19
В США арестованы предполагаемые участники штурма Капитолия
В США арестованы предполагаемые участники штурма Капитолия
Как привести себя в форму после праздников: любимые детоксы звезд
Как привести себя в форму после праздников: любимые детоксы звезд

Еще по теме

В столице завершился второй тур олимпиады «Учитель школы большого города»
В Москве завершился третий тур олимпиады «Учитель школы большого города»
В Москве в заочном туре олимпиады «Учитель школы большого города» приняли участие 3564 учителя
В Мурманске стартовал региональный этап конкурса «Учитель будущего»