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Полина Гагарина с детьми отдыхает на Мальдивах

Полина Гагарина с детьми отдыхает на Мальдивах

Отметив Новый год на родине, уже 2 января 33-летняя Полина Гагарина вместе с детьми, 13-летним сыном Андреем и трехлетней дочерью Мией, улетела отдыхать на Мальдивы.

Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным... Но кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет способы,

— написала певица.


Прежде чем улететь, звезде пришлось понервничать: ее бывший супруг Дмитрий Исхаков отказывался отпускать их дочь вместе с мамой за границу. По его словам, о поездке Гагарина его заранее не предупреждала, поэтому он и подал заявление на запрет ее выезда за рубеж.

Однако вывезти дочь за границу у Гагариной получилось. Видимо, бывшим супругам все же удалось договориться.


Вот уже больше недели Гагарина с детьми наслаждается пляжным отдыхом: звезда делится солнечными снимками и фотографиями в бикини, которые вызывают у ее поклонников настоящий восторг.

Поля, просто нет слов, какая идеальная!

— восхищаются ее подписчики.


 



Полина Гагарина с сыном

Составил ли звезде компанию кто-то еще, помимо ее детей, неизвестно. Но даже ее экс-супруг намекал на то, что на курорт Гагарина могла улететь вместе с новым мужчиной, статус которого ему "совершенно не ясен".


Мальдивские острова всегда пользовались большой популярностью у российских знаменитостей в зимний сезон. А сейчас из-за пандемии коронавируса сюда устремились едва ли не все наши звезды (тут проводят свой отпуск Сергей Лазарев, Дима Билан, Влад Топалов и Регина Тодоренко с сыном и другие) — Мальдивская Республика свои границы для туристов пока не закрыла.

Полина Гагарина с детьми
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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