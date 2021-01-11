«Последняя» самка исчезающего вида черепах умерла в 2019 году, но недавно ученые отыскали еще одну, что дает надежду на возрождение вида

Вадим Карасев

Во вьетнамском озере Донгмо ученые обнаружили самку рафетуса Свайно, крайне редкого вида черепах. Ранее считалось, что последняя самка этого вида умерла в 2019 году. Теперь ученые вернулись к плану спасти данный вид.

Рафетус Свайно (Rafetus swinhoei) — это крупная черепаха, получившая видовое название в честь британского натуралиста XIX века Роберта Свайно. Вес ее достигает двухсот килограммов. Когда-то она была распространена в Китае и на севере Вьетнама. Именно с этим видом черепах связана легенда о вьетнамском народном герое Ле Лое (1385–1433), которому волшебная черепаха вручила меч Тхуантхьен, чтобы Ле Лой с его помощью освободил страну от китайских захватчиков. Когда Вьетнам был освобожден, а Ле Лой стал первым императором новой династии, черепаха забрала меч обратно. Озеро, где это происходило, получило название Хоанкьем, что значит «Озеро возвращенного меча», оно находится в центре Ханоя. Считается, что черепаха вернет меч, когда Вьетнаму вновь будет грозить враг. Вид оказался на грани исчезновения из-за разрушения среды обитания и из-за охотников, которые добывали черепах и собирали их яйца. В 2013 году во Вьетнаме вид был защищен законодательно, но эта мера явно опоздала.

До недавнего времени было известно всего четыре живых особи. Две, самец и самка, находились в зоопарке Сучжоу в Китае, одна жила в озере Донгмо на территории вьетнамского города Шонтэй (по данным наблюдений, это самец) и еще одна — в озере Хоанкьем. В январе 2016 года черепаха из Озера возвращенного меча умерла.

Ученые долго пытались получить потомство от черепах, содержащихся в китайском зоопарке. В 2009 и 2010 годах самка откладывала яйца, но эмбрионы в них оказывались нежизнеспособными. В 2015 году было проведено искусственное оплодотворение самки спермой, взятой у самца с помощью электроэякуляции. Самка отложила 89 яиц, но и они оказались бесплодными. В 2019 году самка умерла после очередной попытки искусственного оплодотворения.

Однако уже в 2018 году при исследовании средовой ДНК в воде одного из вьетнамских озер ученые выявили присутствие там ДНК рафетуса Свайно, что оставляло надежду на наличие там еще живой черепахи. Редкая радостная новость об этих черепахах пришла летом того же года, когда выяснилось, что в озере Донгмо живет не одна черепаха, а две. Их увидели одновременно поднимающими головы из воды. Наконец, в этом году одну из черепах озера удалось поймать. Тогда обнаружилось, что это самка. У черепахи взяли образцы крови для генетического анализа, установили микрочип и отпустили обратно. Вторая, более крупная черепаха, живущая в этом озере, по мнению ученых, является самцом. Кроме того, они подозревают, что в близлежащем озере Суан Кхань может скрываться третья черепаха.

Местные жители, как во Вьетнаме, так и в пограничной с ним китайской провинции Юньнань периодически сообщают, что встречали похожих черепах в различных водоемах, но пока подтверждений эти сообщения не получили.