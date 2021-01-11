Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » «Последняя» самка исчезающего вида черепах умерла в 2019 году, но недавно ученые отыскали еще одну, что дает надежду на возрождение вида

«Последняя» самка исчезающего вида черепах умерла в 2019 году, но недавно ученые отыскали еще одну, что дает надежду на возрождение вида

«Последняя» самка исчезающего вида черепах умерла в 2019 году, но недавно ученые отыскали еще одну, что дает надежду на возрождение вида

Во вьетнамском озере Донгмо ученые обнаружили самку рафетуса Свайно, крайне редкого вида черепах. Ранее считалось, что последняя самка этого вида умерла в 2019 году. Теперь ученые вернулись к плану спасти данный вид.

Рафетус Свайно (Rafetus swinhoei) — это крупная черепаха, получившая видовое название в честь британского натуралиста XIX века Роберта Свайно. Вес ее достигает двухсот килограммов. Когда-то она была распространена в Китае и на севере Вьетнама. Именно с этим видом черепах связана легенда о вьетнамском народном герое Ле Лое (1385–1433), которому волшебная черепаха вручила меч Тхуантхьен, чтобы Ле Лой с его помощью освободил страну от китайских захватчиков. Когда Вьетнам был освобожден, а Ле Лой стал первым императором новой династии, черепаха забрала меч обратно. Озеро, где это происходило, получило название Хоанкьем, что значит «Озеро возвращенного меча», оно находится в центре Ханоя. Считается, что черепаха вернет меч, когда Вьетнаму вновь будет грозить враг. Вид оказался на грани исчезновения из-за разрушения среды обитания и из-за охотников, которые добывали черепах и собирали их яйца. В 2013 году во Вьетнаме вид был защищен законодательно, но эта мера явно опоздала.

До недавнего времени было известно всего четыре живых особи. Две, самец и самка, находились в зоопарке Сучжоу в Китае, одна жила в озере Донгмо на территории вьетнамского города Шонтэй (по данным наблюдений, это самец) и еще одна — в озере Хоанкьем. В январе 2016 года черепаха из Озера возвращенного меча умерла.

Ученые долго пытались получить потомство от черепах, содержащихся в китайском зоопарке. В 2009 и 2010 годах самка откладывала яйца, но эмбрионы в них оказывались нежизнеспособными. В 2015 году было проведено искусственное оплодотворение самки спермой, взятой у самца с помощью электроэякуляции. Самка отложила 89 яиц, но и они оказались бесплодными. В 2019 году самка умерла после очередной попытки искусственного оплодотворения.

Однако уже в 2018 году при исследовании средовой ДНК в воде одного из вьетнамских озер ученые выявили присутствие там ДНК рафетуса Свайно, что оставляло надежду на наличие там еще живой черепахи. Редкая радостная новость об этих черепахах пришла летом того же года, когда выяснилось, что в озере Донгмо живет не одна черепаха, а две. Их увидели одновременно поднимающими головы из воды. Наконец, в этом году одну из черепах озера удалось поймать. Тогда обнаружилось, что это самка. У черепахи взяли образцы крови для генетического анализа, установили микрочип и отпустили обратно. Вторая, более крупная черепаха, живущая в этом озере, по мнению ученых, является самцом. Кроме того, они подозревают, что в близлежащем озере Суан Кхань может скрываться третья черепаха.

Местные жители, как во Вьетнаме, так и в пограничной с ним китайской провинции Юньнань периодически сообщают, что встречали похожих черепах в различных водоемах, но пока подтверждений эти сообщения не получили.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Полина Гагарина с детьми отдыхает на Мальдивах
Полина Гагарина с детьми отдыхает на Мальдивах
Классическое пальто и модная панама: Джиджи Хадид с дочерью на прогулке в Нью-Йорке
Классическое пальто и модная панама: Джиджи Хадид с дочерью на
В Москве запускают новую программу подготовки школьных управленцев
В Москве запускают новую программу подготовки школьных управленцев
Участникам конкурса «Большая перемена» расскажут о городской безопасности
Участникам конкурса «Большая перемена» расскажут о городской
В 2021 году в 58 забайкальских школах откроются центры «Точка роста»
В 2021 году в 58 забайкальских школах откроются центры «Точка роста»
5 законов Вселенной, которые работают, даже если вы в них не верите
5 законов Вселенной, которые работают, даже если вы в них не верите
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Палестине
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Палестине
В Киеве заявили, что Минские соглашения себя исчерпали
В Киеве заявили, что Минские соглашения себя исчерпали
В Москве объявили о вакцинации от коронавируса новых категорий граждан
В Москве объявили о вакцинации от коронавируса новых категорий граждан
«Последняя» самка исчезающего вида черепах умерла в 2019 году, но недавно ученые отыскали еще одну, что дает надежду на возрождение вида
«Последняя» самка исчезающего вида черепах умерла в 2019 году, но
Литва переименовала Грузию
Литва переименовала Грузию
В новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат работать в очном режиме
В новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат

Топ на сегодня

Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная страсть", "Дьявол в деталях" и не только
Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
Лукашенко назвал себя белкой и поделился, что привык к прозвищу Батька
Лукашенко назвал себя белкой и поделился, что привык к прозвищу Батька
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд

Еще по теме

У морских черепах появилась надежда на выживание
Любвеобильный самец черепахи помог спасти свой вид от вымирания
Ученые обнаружили детеныша редкого северного гладкого кита
Зоозащитники спасают черепах редкого вида в Перу